فى 5 دقائق .. 7 خدمات تموينية عبر بوابة مصر الرقمية| اعرفها

تسعي الحكومة إلي تقدم كافة الخدمات إلي أصحاب بطاقة التموين بكل سهولة ويسر خاصة أنها توفر لهم السلع التموينية وأيضا صرف الخبز.

بوابة مصر الرقمية



وتتوافر كافة الخدمات المتعلقة ب بطاقة التموين عبر الانترنت حيث يمكن للمواطنين الراغبين فى تفعيل البطاقة أو غيرها من الإجراءات عبر بوابة مصر الرقمية .



ويمكن للمواطن الحصول علي العديد من الخدمات التموينية إلكترونيا دون الحاجة للذهاب لمكتب التموين وذلك عبر بوابة مصر الرقمية

خدمات التموين عبر مصر الرقمية



ويمكن من خلال موقع مصر الرقمية أن يحصل المواطن علي العديد من الخدمات الخاصة بطاقة التموين وتتضمن مايلي :-



- يمكن للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية ضم الأبناء غير المقيدين تموينيا على البطاقة التنوينية من الأساس للبطاقة التموينية حتى يستطيعون الحصول على حصتهم الشهرية.

- تفعيل بطاقة التموين: تتيح تلك الخدمة للمواطنين تفعيل البطاقة التموينية الخاصة بالأسرة في حالة إيقافها.



- وتوفر بوابة مصر الرقمية أيضا للمواطنين ٱمكانية إصدار بطاقة تموين جديدة



- وفى حالة تعرض بطاقة التموين الفقد أو التلف أو عدم قبولها في ماكينة الصرف يمكن للمواطن إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية عبر مصر الرقمية.

- كما تشمل الخدمات المقدمة عبر بوابة مصر الرقمية إمكانية نقل من محافظة إلى أخرى حيث يمكن للمواطن الراغب في نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى محافظة أخرى إجراء تلك الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية.

- كما يمكن أيضا فصل الفرد نفسه من بطاقة الأسرة حتى يتمكن من إصدار بطاقة تموين جديدة.

- ضم أفراد الأسرة و تتيح هذه الخدمة للمواطنين فرصة ضم أفراد الأسرة غير المقيدين تموينيا للبطاقة.

إصدار بدل تالف بطاقة التموين

ويمكن إصدار بدل تالف بطاقة التموين عبر خطوات سهلة وبسيطة من خلال بوابة مصر الرقمية .

- تبدأ أولي خطوات استخراج بدل تالف لبطاقة التموين الدخول موقع دعم مصر

- وفي هذه الخطوة يختار المواطن من بين الخدمات الضغط على بدل فاقد أو تالف.

- وفى هذه الخطوة يقوم المواطن بإدخال جميع البيانات بشكل صحيح.

- ثم بعدها يتم الضغط بعدها على موافق و إدخال رقم بطاقة التموين.

- كما تشمل خطوات استخراج بدل تالف لبطاقة التموين اختيار المحافظة و إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة التموين ثم الضغط على كلمة عرض.

- إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب بطاقة التموين قم اختر الصفحة الخاصة بطلب بدل الفاقد أو التالف.

- وأخيرا يتم الضغط على تسجيل الطلب بطاقة بدل فاقد أو تالف.

خطوات إيقاف البطاقة التموينية

ويمكن للمواطن حذف نفسه من بطاقة التموين بكل سهولة عبر الدخول إلي بوابة مصر الرقمية والقيام بتلك الخطوات:-

- تبدأ أولي خطوات إيقاف البطاقة التموينية يتم الدخول للحساب الشخصي على بوابة مصر الرقمية

- فى هذه الخطوة ضمن خطوات خطوات إيقاف البطاقة التموينية اختيار أيقونة الخدمات التموينية

- ومن بين خطوات إيقاف البطاقة التموينية يتم اختيار أيقونة خدمة إيقاف بطاقة التموين، وذلك من بين الاختيارات الثلاث التي تتضمن «إيقاف نفسي من بطاقة التموين» خدمة إيقاف أحد أفراد الأسرة من بطاقة التموين .

- ثم يقوم المواطن الراغب فى إيقاف البطاقة التموينية باستكمال تدوين البيانات المطلوبة منه