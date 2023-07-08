عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

5.5 مليار دولار زيادة في صادرات مصر الرقمية في 2022-2023

عمرو طلعت وزير الاتصالات
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مصر تدرك أهمية قطاع الاتصالات في تحقيق التنمية، ما أدى إلى نمو القطاع بنسبة تتراوح بين 15.5% و17% سنويًّا خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفًا أن القطاع حقق طفرة كبرى أيضًا على مستوى زيادة الصادرات الرقمية، ومن المستهدف أن تبلغ صادرات مصر الرقمية في العام المالي "2022 - 2023" نحو 5.5 مليار دولار.

جاء ذلك فى سلسلة من الفيديوهات نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاستعراض أبرز الخطوات الإيجابية التي تحققت بالقطاع، والخطط المستقبلية لتعزيز معدلات نموه.

وتابع عمرو طلعت أن مصر حققت طفرة كبرى بالقطاع خلال السنوات الماضية، من حيث حجم نصيبه في الناتج القومي الإجمالي للبلاد، الذي ارتفع من 3.2% في العام المالي (2018- 2019) إلى أكثر من 5% في العام المالي (2022 - 2023)، ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموا خلال السنوات الخمس الماضية.

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. يبدأ اليوم| تحذير عاجل من الأرصاد لمدة 72 ساعة

مدينة جزائرية تسجل أعلى درجة حرارة صغرى على الإطلاق.. وصلت كام؟

15 ألف فرصة عمل

وأشار طلعت إلى المزايا التي تتمتع بها مصر في مجال التعهيد، الذي يختص بأداء الخدمات لصالح شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خارج الحدود؛ نظرًا لموقع مصر الجغرافي الفريد بين الشرق والغرب، وهو ما ساعد على نمو تلك الصناعة بمصر ولفت أنظار الشركات الكبرى، خاصة بعد أن وقَّعت 29 شركة عالمية كبرى على اتفاقيات خلال نوفمبر الماضي، لإقامة 35 مركز تعهيد جديدًا أو التوسع في مصر، من بينها: شركات متقدمة في هذا المجال بالولايات المتحدة وباكستان والهند، في شهادة كبرى من مجتمعات الأعمال للسوق المصرية، وبما ساهم في تحقيق 15 ألف فرصة عمل منذ توقيع الاتفاقيات وحتى الآن، وذلك من إجمالي 34 ألف فرصة عمل توفرها تلك الاتفاقيات خلال 3 سنوات، مع صادرات بقيمة مليار دولار سنويا.

الصادرات الرقمية مصر شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصناعة 15 ألف فرصة عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

هل محمد صلاح أهلاوي؟| تريزيجيه يفجر مفاجأة عن “الفرعون”.. مباراة الوداد كشفت المستور

محدش ينزل البحر.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن مصيف إسكندرية ومطروح

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8 يوليو 2023

8 مليارات دولار في الطريق إلى مصر.. النفط والغاز يتصدران

أقل من 1900 جنيه|مفاجأة جديدة في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21 الآن

سقوط لعبة ملاهي بمصيف جمصة وإصابة 10 أشخاص بينهم شقيقين

كيف تحل البركة في البيت؟.. الإفتاء: التقصير بهذه العبادة يغلق أبواب الخير

موضوعات متعلقة

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. يبدأ اليوم| تحذير عاجل من الأرصاد لمدة 72 ساعة

مدينة جزائرية تسجل أعلى درجة حرارة صغرى على الإطلاق.. وصلت كام؟

حدث ليلا | حورية فرغلي تستأصل الرحم.. 30 مليون مشترك على ثريدز.. محاولة انقلاب في قيرغيزستان.. أكذوبة إثيوبيا عن الملء الرابع لسد النهضة

بعد تدشين حساب السيسي على Threads.. التطبيق يجذب 30مليون مشترك في ساعات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7-7-2023 في القاهرة والمحافظات

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. خبير يكشف خداع آبي أحمد وحقيقة الملء التدريجي لسد النهضة

تدشين حساب رسمى للرئيس السيسي على تطبيق Threads

شاب يلقي "كسر زجاج" بمياه أحد شواطئ الغردقة لإصابة السائحين.. تفاصيل

ترشيحاتنا

آخرها في يونيو .. وقف زيادة المعاشات للمستفيدين الجدد من أول يوليو

محللون: أوكرانيا أخفقت في هجومها على روسيا| تفاصيل

بكاش مايوه ....ليلي علوي تثير الجدل على البحر| شاهد

8 جنيهات .. انخفاض كبير فى أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 8 يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| ماذا يحدث عند تناول الجمبري؟.. إطلالات بسنت شوقي تثير الجدل.. فوائد خارقة لـ التين الشوكي

فوائد المشمش الصحية .. حيوي للقلب والعيون والعظام

طريقة عمل حلى طبقات المهلبية

تغيرت معالم مصر .. مصري بالعراق يشيد بالسيسي مع الإعلامي نزار الفارس

فيديو

شاب متنكر يبتز متابعيه عبر التيك توك.. أعرف القصة

تغيرت معالم مصر .. مصري بالعراق يشيد بالسيسي مع الإعلامي نزار الفارس

سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في فلوريدا.. ماذا حدث؟

الحجز على ممتلكات كهربا والتهديد بإيقافه.. إيه الحكاية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ