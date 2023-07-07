مدينة جزائرية تسجل أعلى درجة حرارة صغرى على الإطلاق.. وصلت كام؟

سجلت مدينة جزائرية، يوم أمس الخميس، أعلى درجة حرارة صغرى على الإطلاق، وفق إعلان هيئة الأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أعلى درجة حرارة صغرى مسجلة على الإطلاق

وقالت هيئة الأرصاد، إن مدينة أدرار الجزائرية سجلت هذه الدرجة (39.6 درجة) التي تعتبر سابقة تحدث لأول مرة في التاريخ؛ لأنها تعتبر هذه أعلى درجة حرارة صغرى مسجلة على الإطلاق في تاريخ السجلات المناخية.



وتقع مدينة أدرار جنوبا بالصحراء الجزائرية، وتعتبر ثاني أكبر ولاية بعد ولاية تمنراست، وجاءت أدرار في المرتبة الأولى بعد أن بلغت درجات الحرارة مستويات قياسية، مسجلة 49.2 درجة، ثم تلتها مدينتان إيرانيتان، وفق موقع "Eldoradoweather".

مدن أخرى جزائرية تشهد درجات حرارة عالية

وتشهد مدن جزائرية عديدة درجة حرارة عالية، في موسم الصيف، مثل مدن " تمنراست، وتيميمون، وجانت واليزي، موجات حرارة عالية جدا تتسبب عادة في نزوح بعض العائلات إلى مدن شمالية.

وتحتل مدينة عين صالح، المرتبة الرابعة عالميا بدرجة حرارة 48 درجة، ثم مدينة زناتة في ولاية تلمسان غرب الجزائر (المرتبة الخامسة، 48 درجة)، كما جاءت مدينة تيميمون الجنوبية في المرتبة السابعة بدرجة حرارة 47.1.

حذرت الأرصاد الجوية من خطورة تأثير الطقس على صحة السكان، وحثت المواطنين في الجزائر على تجنب الحر والحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

منخفض الهند الموسمي

وسبق أن أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن منخفض الهند الموسمي بدأ في التمدد وهو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات (آسيا وإفريقيا وأوروبا) ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهري يونيو ويوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ويتلاشى تماما في أكتوبر.

وأضافت هيئة الأرصاد أن هذا المنخفض يلعب دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، قد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن موجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد خلال فصل الصيف، يكون سببها تأثر البلاد بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية مع امتداد منخفض الهند الموسمي، بعد مرورها على البحر المتوسط تكون محملة بكتل من بخار الماء تسبب في ارتفاع نسب الرطوبة، كما يتأثر الطقس في البلاد أيضًا خلال فصل الصيف، بمرتفع العروض الوسطى المحمل بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا تكون أكثر اعتدالا وأكثر لطفا من الكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية أو امتداد منخفض الهند الموسمي.

جدير بالذكر أن أعلى درجة حرارة رسمية مسجلة على كوكب الأرض هي 56.7 °م (134.1 °فهرنهايت) وتم تسجيلها في تاريخ 10 يوليو 1913 في وادي الموت “Death Valley” في أمريكا.