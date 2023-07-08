أخبار مصر على مدار 24ساعة.. يبدأ اليوم| تحذير عاجل من الأرصاد لمدة 72 ساعة

أخبار مصر.. أصدرت الأرصاد تحذيرا عاجلا لـالمصطفين يبدأ اليوم السبت 8 يوليو لمدة 72 ساعة، بضرورة توخي الحذر... نشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



ممنوع نزول البحر في هذه الأيام.. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلا

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا عاجلا لـ المصطفين بتوخي الحذر ابتداء من غد السبت 8 يوليو لمدة 72 ساعة.

اتحاد عمال مصر: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بوقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين

أدان الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، والذي أدى حتى الآن إلى استشهاد عددا من الفلسطينيين وإصابة آخرين، وخلف دمارا في الممتلكات والبنية التحتية.

أولمبياد وأضاحي وحجاج| حصاد أنشطة التضامن الاجتماعي في أسبوع.. تفاصيل

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 30 يونيو إلى 6 يوليو ، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. إصدار قرارات وتوقيع اتفاقيات استثمارية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 1 حتى 7 يوليو 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

الاتصالات: عصر تجميع الأجهزة الإلكترونية في مصر انتهى وهدفنا زيادة الصادرات الرقمية

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تمهيدا للتطوير.. الزراعة تكشف حقيقة إغلاق حديقة الحيوان بعد غد

أكد أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد النهائي لتسليم حدائق الحيوان والأورمان من أجل بدء عمليات التطوير، ولكن من الوارد تسليمها بعد غد يوم 9 يوليو وبالتالى إغلاقها أمام الزائرين.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. احذر قطع الخدمة

مع بداية شهر يوليو يسعي العديد من المواطنين الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023، حتى لا يتعرضوا لقطع الخدمة أو الغرامة.

الأولى أفريقيًا .. وصول تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر 11.4 مليار دولار

على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة المصرية والمتغيرات العالمية المحيطة، إلا أنها تمكنت من اتخاذ خطوات جادة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مشروعات الاقتصاد الأخضر

الكيلو بـ 20 جنيهًا.. 4 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار البصل بالأسواق

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين إن أسعار البصل ارتفعت ارتفاع كبير بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب ، قائلا البصل لازم يرتفع سعره عشان الفنانة المحبوبة "هاله صدقي" بتبيع بصل بنفسها هذا الموسم.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الأول في تاريخها.. مصر تستعد لإطلاق قمر صناعي غير مسبوق |شاهد

كشف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية شريف صدقي، عن استعداد مصر لإطلاق قمر صناعي جديد باسم "نكس سات 1" الذي وصل مصر في مايو الماضي من ألمانيا.

مذكرة تفاهم لتشغيل رحلات طيران مصرية من بوركينا فاسو إلى دول أفريقيا

وقعت سلطة الطيران المدني المصري، مذكرة تفاهم دولة بوركينا فاسو بشأن تسيير رحلات جوية مباشرة لشركتي مصر للطيران وإيركايروكذلك رحلات شحن جوي بين البلدين.

مصر للطيران تسير اليوم 20 رحلة لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

تسير الناقل الوطني مصر للطيران، اليوم الجمعة، 20 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن.

الإنتاج الحربي: خطة لتعظيم الاستفادة من الطاقات غير المستغلة وتوفير المواد الخام

ثمّن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ما وضعته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب - برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي - من توصيات للحكومة المصرية

وزيرة البيئة: دراسة شكاوى المستثمرين بالقرى السياحية وتوفيق أوضاعهم وفقا للقانون

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة عدد من الموضوعات المختلفة، في إطار حرص وزيرة البيئة على التواصل الدائم مع النواب للتعرف على المشكلات التى تواجه دوائرهم والعمل على إيجاد حلول لها، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



البنك الزراعي: قروض بـ14.5 مليار جنيه لخدمة المحاصيل خلال يونيو الماضي

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري وقيادات البنك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحث معهم سبل دفع التمويل الزراعى والتيسيرات التمويلية للمشروعات الزراعية

وزير النقل: برج إشارات السكة الحديد الرئيسي بمحطة أبوصوير يدخل الخدمة

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل دخول برج الإشارات الرئيسي أبوصوير بطول 10 كم ودخول 1 مزلقانات ، 23 موتور تحويله ، 31 سيمافور ضوئي ،و 41 دائرة تراك وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2023

أوشكت وزارة التضامن الاجتماعي على صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لـ شهر يوليو 2023 للذين يستحقون الدعم النقدي الذين يزيد عددهم عن 22 مليون مواطن و5.2 ملايين أسرة في جميع محافظات مصر.