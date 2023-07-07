وزيرة البيئة: دراسة شكاوى المستثمرين بالقرى السياحية وتوفيق أوضاعهم وفقا للقانون

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة عدد من الموضوعات المختلفة، في إطار حرص وزيرة البيئة على التواصل الدائم مع النواب للتعرف على المشكلات التى تواجه دوائرهم والعمل على إيجاد حلول لها، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

والتقت ياسمين فؤاد بالدكتورة نجوى الشافعى عضو مجلس الشيوخ لمناقشة الإشتراطات البيئية الخاصة بإنشاء القرى السياحية بالساحل الشمالى والتعرف على المشكلات التى تواجهها، مؤكدة حرص الوزارة على دراسة كافة شكاوى المستثمرين للتخفيف عليهم والعمل على توفيق أوضاعهم وفقاً للقانون، لافتةً إلى قيام الوزارة بتشكيل لجنة من الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة ، وهيئة حماية الشواطئ لدراسة كافة المشكلات التى تعانى منها القرى الساحلية مثل وجود نحر لبعض شواطئ تلك القرى.

ومن جهة أخرى إلتقت وزيرة البيئة باللواء مجد الدين بركات عضو مجلس الشيوخ ، لمناقشة المقترح المقدم لتنفيذ بعض الأنشطة بالمحميات الطبيعية مثل محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة بحيث تتماشى مع الطبيعة البيئية للمكان ، حيث أكدت الوزيرة خلال اللقاء على ضرورة تقديم المشروع لدراسة تقييم أثر بيئى للوزارة ليتم دراستها وتحديد نوع ومكونات النشاط المقدم تشمل التصميم والهدف من المشروع ، ووفقاً للدراسة ومدى توافقها مع الإشتراطات البيئية الموضوعة سيتم الموافقة أو رفض المشروع.

كما التقت الوزيرة بالنائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب لمناقشة الطلب المقدم بشأن تنفيذ مجموعة من الأنشطة بمركز الوعى البيئى بالمعصرة ورفع كفاءته على بما لا يخل بالدور التوعوى للمركز ، وأوضحت حرص الوزارة على الإهتمام بتلك المراكز التوعوية التى تساهم فى رفع الوعى البيئى لسكان المناطق الموجودة فيها ، مؤكدة أنه سيتم دراسة الوزارة للطلب المقدم وتحديد مدى إمكانية تنفيذ المشروع.

وأضافت وزيرة البيئة خلال لقاءها بالنواب أن الوزارة تسعى لبذل قصارى جهدها من أجل تغيير لغة الحوار حول البيئة وعدم اقتصارها على القضاء على التلوث فقط بل البيئة ذات مفهوم أوسع وأشمل فالبيئة الأساس فيها هو الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

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