ممنوع نزول البحر في هذه الأيام.. الأرصاد تصدر تحذير عاجلا

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا عاجلا لـ المصطفين بتوخي الحذر ابتداء من غد السبت 8 يوليو لمدة 72 ساعة.

أوضحت هيئة الأرصاد، في تحذير بحري أنه اعتبارًا من السبت الموافق 8 يوليو حتى الاثنين 10 يوليو، من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط (مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط)، ما يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وتابعت هيئة الأرصاد: لذلك يجب على المصطافين توخي الحيطة والحذر.

وعن طقس غدا السبت، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على الأنحاء كافة.

أما عن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 36 23

6 أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 23

وادى النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 33 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 23

دمياط 32 22

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 23

العريش 33 23

رفح 32 22

رأس سدر 36 23

نخل 36 20

كاترين 33 16

الطور 36 26

طابا 35 25

شرم الشيخ 37 29

الاسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 24

مطروح 29 24

السلوم 31 23

سيوة 37 23

رأس غارب 37 27

الغردقة 37 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 36 29

حلايب 34 28

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 33 27

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 39 27

الأقصر 40 27

أسوان 41 29

الوادى الجديد 40 26

أبوسمبل 40 30

