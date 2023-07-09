عاجل
"فاينانشيال تايمز": شركات الألومنيوم في أوروبا تحذر من تداعيات ضريبة الكربون الجديدة نجوم تحدوا السرطان| حورية فرغلي تستأصل الرحم.. سمية الألفي أعلنت الشفاء بعد عامين.. عايدة رياض حاربت الخبيث وقهرته بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء موجة العنف الجديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين توريد 171 ألف 617 طن من القمح لمخازن الغربية بنسبة 98.4% أبو العينين يطالب بقانون للاستثمار يحمل حوافز وتسهيلات حتمية.. ويؤكد: المستثمرون في حالة ترقب.. ويجب أن تتواكب سياسات الدولة وتتوائم لدعم عملية الاستثمار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة يوجه بسرعة تنفيذ خطة تطوير مستشفى «دار إسماعيل للولادة» بالإسكندرية

صدى البلد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، مستشفى «دار إسماعيل» للولادة بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة لصحة المرأة والطفل بالمستشفى.

يأتي ذلك إطار زيارته الميدانية لمحافظة الإسكندرية، لمتابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل، ضمن أعمال الحملة القومية «100 يوم صحة» بجميع محافظات الجمهورية.

اطلع الوزير خلال زيارته، على عرض مفصل حول الخدمات الطبية المقدمة للمرأة والطفل في المستشفى، حيث يقدم خدمات طبية ذات جودة عالية ورعاية صحية متميزة بأقل تكلفة للمرضى من جميع أنحاء الجمهورية خاصة في الإسكندرية والمناطق المجاورة، نظرا لتميز المستشفى في مجال أمراض النساء والتوليد وما يتبعها من خدمات مكملة متضمنة رعاية الأطفال المبتسرين، وتنظم الأسرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على خطة تطوير المبنى الأثري بالمستشفى بتكلفة تقدر بـ 400 مليون جنيه، مشددًا على سرعة البدء في أعمال التطوير وفقًا للخطة الزمنية المحددة، ودراسة إمكانية إنشاء مبنى جديد ملحق بالمستشفى، للتوسع في الخدمات المقدمة للمترددين على المستشفى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام المستشفى المختلفة، للاطمئنان على توافر جميع الخدمات للمترددين، مشيرًا إلى أن المستشفى يعمل بطاقة استيعابية 131 سريرًا من ضمنهم 105 أسرة داخلي، و 10 أسرة عناية مركزة، و16 حضانة، و6 غرف عمليات، بالإضافة إلى وحدات بنك الدم والمناظير، وقسمي الأشعة والتحاليل المعملية.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير حرص على متابعة التدريبات المقدمة للفرق الطبية العاملين بالمستشفى، خاصة تدريب الأطباء على أجهزة الـ CTG، المتطورة لتخطيط نبض قلب الجنين، كما اطلع الوزير على احتياجات المستشفى، موجهًا في هذا الصدد بزيادة عدد الحضانات وفقًا للاحتياج.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع معدلات ترددات المرضى، وكذلك معدلات الولادات الطبيعية والقيصرية التي يتم إجراؤها بالمستشفى.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف  المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطب العلاجي، والدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية للأسنان، والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

بعد عزل مرتضى منصور.. تفاصيل جديدة في انتخابات وعمومية نادي الزمالك

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

الحق اشتري| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض.. وتوقعات بوصول الأرز إلى 15 جنيها

ترشيحاتنا

إمدادات عسكرية قريبًا.. فرنسا: الضمانات الأمنية لأوكرانيا ليست بديلًا عن ضمها للناتو

الرئيس السيسي يشهد حلف يمين رؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة

أبو العينين: موقع مصر الجغرافي يمكنها من تحقيق مكاسب عديدة ويجعلها مركزا عالميا للوجستيات

مقطع فيديو لشيخ تسعيني أثناء عقد قرانه .. شاهد

بعد استئصال الرحم.. تطورات الحالة الصحية لـ حورية فرغلى

سبب غريب وراء «شتيمة» تحية كاريوكا لـ هند رستم| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجسم بيهاجم نفسه .. 37 علامة تكشف الإصابة بمرض غامض

شاهد.. أبرز أنشطة وفعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يونيو

مقطع فيديو لرجل يعثر على خاتم في البحر.. لن تصدق ماذا وجد

مش هتصدق شكلها.. ياسمين عيد العزيز بملامح صادمة فى أحدث ظهور لها

فيديو

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد سمكة قرش تقترب من سباح بأحد الشواطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ