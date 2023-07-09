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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة داخل المستشفى.. عفروتو يعلن خضوع والده إلى عملية جراحية

عفروتو
عفروتو

نشر مطرب الراب عفروتو تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، عبر خاصية الستورى يعلن فيه عن خضوع والده لعملية جراحية دقيقة. 

وقال عفروتو: “أتمنى كل الناس تدعي إن بابا يخرج بالسلامة من العمليات”. 

عفروتو 

أغانى عفروتو 

طرح برنامج "ريدبل مزيكا صالونات 3"، أغنية جديدة من غناء الرابر عفروتو، والموزع الموسيقي أحمد الموجي، بعنوان "صاغ سليم"، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

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أغنية "صاغ سليم"، هي نتاج عمل استمر 8 ساعات متواصلة، بدون تحضير مسبق، حيث قام كل من "عفروتو" و"الموجي"، بالخروج بلون وشكل جديد ومختلف عن لون أعمالهم التي عرفهم بها جمهورهم.

وتعد "صاغ سليم"، أول عمل للرابر عفروتو، بعد توقيع تعهد على نفسه بالغناء بصحبة فرقة موسيقية، بعد قرار الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بعد غناء أي فنان بدون فرقة موسيقية، فضلا عن أنها تجربة جديدة في عالم فن الراب.

وتدور فكرة "ريد بُل مزيكا صالونات" جمع اثنين أو أكثر من فنان مختلفين في نوع الموسيقى، أو مغني وموزع موسيقي ولمدة 8 ساعات من التحضير والأفكار لتكون النتيجة في آخر التجربة نتاج موسيقي متكامل على شكل أغنية.

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