عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة 150 لاعبا.. افتتاح البطولة الأفريقية للكوارش في ستاد القاهرة

صدى البلد

انطلقت فعاليات النسخة التاسعة عشر من البطولة الأفريقية للكوارش اليوم "الأحد" في ستاد القاهرة الدولي بمشاركة 150 لاعب ولاعبة من 22 دولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتقام فعاليات البطولة الإفريقية للكوارش التي تستضيفها مصر لأول مرة خلال الفترة من 9-13 يوليو الجاري.

وحضر حفل افتتاح البطولة محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وتومس دانكر رئيس الاتحاد الإفريقي للكوارش والاوزبكستاني منصور ممثل الاتحاد الدولي للكوارش.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن رياضة الكوارش من ضمن لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وتشهد انتشارا كبيرا خلال الفترة الماضية مقدما الشكر إلى الاتحاد الدولي والافريقي للكوارش على ثقتهم في إسناد تنظيم البطولة لمصر.

وقدم رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أيضا الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على رعايته البطولة الإفريقية للكوارش وعلى النهضة الرياضية التي تشهدها مصر حاليا مما جعل الاتحاد ينجح في استضافة البطولات العربية والإفريقية والدولية لما نمتلكه من  منشآت رياضية متطورة ومواكبة لنظيرتها في العالم.

وتشهد البطولة الإفريقية للكوارش في نسختها الـ 19 مشاركة 22 دولة إفريقية بإجمالي عدد 150 لاعبا ولاعبة من ضمنهم 30 لاعبا من المنتخب المصري للكوارش والذين يتنافسون في جميع الأوزان والمراحل الخاصة بالبطولة.

وتضم اللجنة العليا للكوارش كابتن ريهام مصطفى المدير الفني للعبة وكابتن مريم يحيى المشرف العام على الكوارش وكابتن زينب مأمون منسق عام اللجنة.

ويضم الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عددا من الرياضات ضمن لجانه من ضمنها السامبو والشوت بوكسينج والكوارش ورياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» وسط سعى دائما من جانب الاتحاد للتطوير وتوسيع قاعدة المشاركة الأمر الذي يظهر جليا في تزايد كبير بأعداد اللاعبين واللاعبات المسجلين ضمن لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج الذين تخطوا 50 ألف لاعب ولاعبة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

ناقد رياضي يصدم كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

بعد عزل مرتضى منصور.. تفاصيل جديدة في انتخابات وعمومية نادي الزمالك

بيصور الستات في الحمامات.. ضبط شاب على سطح عقار بالقاهرة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إزالة جميع التشوهات.. الولايات المتحدة والصين تواصلان الحوار رغم الخلافات

بلاعة تكشف المستور.. عقوبات رادعة تنتظر مسرب امتحان التفاضل لطلاب الثانوية العامة

مارك وابنته يشعلان السوشيال ميديا لسبب غريب.. شاهد الصورة

إصابه أهداف مدنية.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على بريانسك بصاروخين

تفاصيل ساعات الرعب في جمصة| بدأت بلعبة ملاهي وانتهت بحريق مروع..القصة الكاملة

رئيس الوزراء يستعرض ضوابط حوكمة إجراءات تحصيل مقابل التحسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لشيخ تسعيني أثناء عقد قرانه.. شاهد

الجسم بيهاجم نفسه.. 37 علامة تكشف الإصابة بمرض غامض

شاهد.. أبرز أنشطة وفعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يونيو

مقطع فيديو لرجل يعثر على خاتم في البحر.. لن تصدق ماذا وجد

فيديو

حكاية مشهد أكاديمية الفنون.. أزمة تضرب «ليه لأ» ومطالبات بالاعتذار وتدخل نقابة التمثيل

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ