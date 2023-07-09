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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بقيمة 120 مليون جنيه.. الداخلية تحبط محاولة تهريب 4 أطنان مخدر الهيدرو

المخدرات
المخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص نشاطه فى تهريب المواد المخدرة والإتجار بها وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيدرو.

أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام- الأمن الوطنى) ومديريتى أمن (السويس - الإسماعيلية) اعتزام تشكيل عصابى شديد الخطورة تهريب كميات كبيرة من مخدر الهيدرو للإتجار بها .

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط عناصر التشكيل (عددهم 6) وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 أطنان - مبلغ مالى).

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(120,000٫000 مائة وعشرون مليون جنيه تقريباً).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً منها بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء ، وإنفاذاً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

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الأجهزة الامنية الأسلحة والذخائر الإسماعيلية الآمن الوطني الامن العام المخدرات والأسلحة ضبط تشكيل عصابي

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