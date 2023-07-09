سعاد ماسي ودينا الوديدي وآمال مثلوثي يجتمعن لأول مرة في ألبوم مع فنان عالمي

انتهى الفنان الفرنسي دومينيك دالكان من تسجيل أغنيات ألبومه الغنائي الجديد، والذي يجمع خلاله توليفة من نجوم العالم العربي منهم الجزائرية سعاد ماسي والتونسية آمال مثلوثي والمصرية دينا الوديدي لأول مرة.

ويقدم دومينيك خلال ألبوم "Last night a woman saved my life الليلة الماضية أنقذت حياتي امرأة" توليفة موسيقية غير معتادة تجمع نكهات غنائية من مختلف أنحاء العالم العربي بأصوات أشهر مطربات مجال الموسيقى البديلة حاليًا، عبر 12 أغنية مختلفة، من بينها تسعة تعاونات غنائية.

ودشن دالكان ألبومه الجديد بإطلاق أولى أغانيه "Loin de ma terre بعيدًا عن أرضي" بمشاركة الفنانة الجزائرية العالمية سعاد ماسي، وظهرت للنور بشكل فيديو كليب مصور تمهيدًا لإطلاق باقي أغاني الألبوم بشكل فرادى، بواقع أغنية "سنجل" كل فترة حتى صدور الألبوم بشكل رسمي بالكامل في شهر أكتوبر المقبل.

كما أطلق دومينيك ثاني أغاني الألبوم "النور الذي فيك" أو بالفرنسية "La lumière qui est en toi" وهي دويتو غنائي يجمعه مع المطربة التونسية آمال مثلوثي، ويستعد لإطلاق أغنيته مع المطربة المصرية دينا الوديدي قريبًا، والتي تحمل اسم "Un lien entre nous" أي "رابط بيننا".

ويعد الألبوم سابقة غنائية غير مألوفة حيث يعد أول عمل يجمع 9 مطربات معًا في ألبوم واحد، ومن المقرر ظهوره للنور على كافة المنصات الرقمية خلال شهر أكتوبر المقبل، ويجمع أيضًا كل من المطربة السورية لين أديب والسودانية سلافة إلياس والمغربية مريم أبو الوفا إضافة إلى التونسية هند زواري، بجانب يارا لابيدوس وياسمين مرقص من لبنان.