خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

صراع الصفقات يشتعل بين الاندية المصرية، ويتسارع كل فريق لحسم صفقة من الفريق الأخر، وبالأخص أن كان اللاعب الذي يتعاقد معه يكون ضمن صفوف الاهلي أو الزمالك.

مرتضى منصور

وأعلن نادي الزمالك عن إتمام صفقة جديدة لصفوف النادي، وتحدث رئيس نادي الزمالك عن الصفقة من خلال فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع يويتوب، قائلًا: "خطفناه من الاهلي".

تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

صفقة الزمالك الجديدة للفريق الأول لكرة اليد، منتقلة من نادي البنك الأهلي إلى نادي الزمالك وقال رئيس النادي "خطفناه من الأهلي".

وتابع رئيس النادي: “تعاقدنا مع أحمد وليد، حارس مرمى نادي البنك الأهلي لكرة اليد، لمدة ثلاثة مواسم وهي صفقة مميزة".

وأضاف، أحمد مرتضى عامل لجماهير الزمالك، مفاجأت في تدعيمات كرة اليد والطائرة والسلة، وأنا فخور به.

متى تعاقد لاعب الاهلي لنادي الزمالك؟

كان اللاعب كريم وليد قام بالتوقيع على عقود انتقاله للقلعة البيضاء لمدة 3 سنوات خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات.

وخاض أحمد وليد حارس مرمى نادي الزمالك الجديد، بطولة كأس الكؤوس الإفريقية رفقة النادي الأهلي، حيث نجح الحارس في تقديم مستويات كبيرة خلال البطولة، وحصل على إشادات واسعة خلال البطولة، لينجح مسئولو القلعة البيضاء في حسم الصفقة لصالحه بصورة رسمية.

أحمد وليد حارس مرمى نادي الزمالك

رحيل هنداوي حارس الزمالك

تردد خلال الساعات القليلة الماضية أن كريم هنداوي حارس مرمى نادي الزمالك لكرة اليد ومنتخب مصر أيضًا طلب الرحيل عن نادي الزمالك الموسم المقبل، حيث أنه يرغب في الانتقال الى نادي الصفا السعودي.

ووافق نادي الزمالك على طلب هنداوي بعدة شروق ووافق عليها الاعب أيضًا، وكان يتطلب ذلك تعاقد الزمالك مع حارس جديد على وجه السرعة.