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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تنظم الملتقى الثالث لشباب المناطق الحضارية الجديدة |صور

شباب المناطق الحضاريه
شباب المناطق الحضاريه

نظمت وزارة الداخلية، الملتقى الثالث لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة بمحافظتى (القاهرة – الإسكندرية) على مدار (3) أيام وإستضافتهم بأحد الفنادق التابعة للوزارة بالإسكندرية .

و تضمن البرنامج الذى أعدته وزارة الداخلية لهؤلاء الطلائع والشباب معسكراً صيفياً لهم على شاطئ البحر المتوسط شهد مسابقات رياضية وثقافية.

كما تم تنظيم عدد من الزيارات للمعالم الأثرية والتاريخية والحضارية بمحافظة الإسكندرية للتعرف على أبرز ما شهدته المحافظة على مر العصور والأزمان.

 وتضمن البرنامج محاضرات توعوية للتعرف على المشروعات القومية وقيمة الوطن وكذا خطورة الإستخدام غير المسئول لمواقع التواصل الإجتماعى.. وتم تنظيم عدد من المسابقات الثقافية التى عكست التطور الذى أحدثته  المبادرة فى ثقافتهم ومدى معرفتهم بالإنجازات والثوابت الوطنية ، وتم خلالها تكريم المتميزين علمياً وفنياً ورياضياً من الطلائع والشباب.

 وفى ختام الملتقى تم تنظيم حفلاً غنائياً وترفيهياً لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة.  

  يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة فى ضوء إهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم ، لجعلهم أكثر حرصاً وإصراراً على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.. وتوفير حياة كريمة لهم.

ويأتي ذلك استمراراً لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الإنتماء وحب الوطن لديهم ، وتأكيداً على دور الدولة ومؤسساتها لبناء المناطق الحضارية الجديدة ، والعمل على ترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة تفخر بإنتمائها للوطن.
 وكان ذلك استمراراً للدور الإنسانى والمجتمعى لوزارة الداخلية تجاه قاطنى المناطق الحضارية الجديدة.. وفى ضوء مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

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الاسكندرية البحر المتوسط الطلائع والشباب المبادرات المجتمعية المسابقات الثقافية تكريم المتميزين مبادرة كلنا واحد محاضرات توعوية وزارة الداخلية

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