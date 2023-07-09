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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف عن مصير طارق حامد مع اتحاد جدة.. شاهد

طارق حامد
طارق حامد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن موقف طارق حامد مع اتحاد جده السعودي .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" خاص.. الموقف النهائي لطارق حامد.. اللاعب مستمر مع اتحاد جدة حتى الآن وسيخوض معهم معسكر الاعداد وبعدها سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه "".

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مفاجأة بشأن مستقبل طارق حامد حال عودته للدوري المصري

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كشف نبأ مهمًا عن بن شرقي.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن طارق حامد

قال عبد الأعلي سكير الإعلامي السعودي إن بالفعل هناك صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة منتظرة للدوري السعودي.

وقال سكير فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" بالفعل طارق حامد نجم وسط اتحاد جدة مستمر بأمر نونو سانتو المدير الفني للفريق المتوج بلقب الدوري وسيلعب بجانب كانتي.

وأضاف:" أحمد حجازي سيتم رفع اسمه من قائمة الفريق حتي يتم الشفاء من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة.

وتابع:" اتحاد جدة سيتعاقد مع مدافع جديد، بدلا من أحمد حجازي حتي يعود، ولكن حجازي لاعب مهم وهناك تمسك وتقدير لما قدمه مع الفريق.

يذكر أن اتحاد جدة السعودي حقق لقب الدوري السعودي الموسم الماضي.

أحمد حسن الدوري السعودي لاعب منتخب مصر أرقام طارق حامد مع اتحاد جده السعود

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