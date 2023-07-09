أحمد حسن يكشف عن مصير طارق حامد مع اتحاد جدة.. شاهد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن موقف طارق حامد مع اتحاد جده السعودي .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" خاص.. الموقف النهائي لطارق حامد.. اللاعب مستمر مع اتحاد جدة حتى الآن وسيخوض معهم معسكر الاعداد وبعدها سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه "".

قال عبد الأعلي سكير الإعلامي السعودي إن بالفعل هناك صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة منتظرة للدوري السعودي.

وقال سكير فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" بالفعل طارق حامد نجم وسط اتحاد جدة مستمر بأمر نونو سانتو المدير الفني للفريق المتوج بلقب الدوري وسيلعب بجانب كانتي.

وأضاف:" أحمد حجازي سيتم رفع اسمه من قائمة الفريق حتي يتم الشفاء من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة.

وتابع:" اتحاد جدة سيتعاقد مع مدافع جديد، بدلا من أحمد حجازي حتي يعود، ولكن حجازي لاعب مهم وهناك تمسك وتقدير لما قدمه مع الفريق.

يذكر أن اتحاد جدة السعودي حقق لقب الدوري السعودي الموسم الماضي.