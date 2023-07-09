جريمة مروعة بالمكسيك.. رجل ينهي حياة زوجته على طريقة آكلي لحوم البشر

جريمة مروعة تهز المكسيك، لمتهم يدعى بـ "الفارو سيميت" قام بقتل زوجته و لم يستكفي بالقتل فقط بل قام أيضا بأكل مخها.

وذكر تقرير لقناة "العربية" بعنوان "جريمة مروعة في المكسيك..رجل قتل زوجته و أكل مخها".

ويلقب هذا القاتل بـ "أكل لحوم البشر" و ذلك ما صرحت به وسائل إعلام مكسيكية، حيث قام بقتلها عن طريق السكين و المطرقة.

و لم يستكف فقط بالقتل بل قام "سيميت"بتقطيع أعضائها و أكل بعضا منها، مستخدما جمجمتها كـ "منفضة".

أفكار شيطانية راودته

وتابع التقرير، أن "سيميت" اعترف بفعلته بعد يومين من الواقعة، مبررا جريمته: " أفكار شيطانية راودته" و هي ما دفعته لهذه الجريمة الشنيعة ليقتل زوجته، في حين أن عائلة الضحية قامت بإتهامه بأنه مدمن مخدرات و كوكايين.

