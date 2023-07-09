مابين مؤيد ومعارض.. القصة الكاملة لأزمة حذف مشهد من مسلسل "ليه لأ"

سادت حالة من الجدل في الوسط الفني بعد قرار نقابة المهن التمثيلية حذف مشهد من مسلسل ليه لأ ، وذلك ضمن الحلقة الثامنة من المسلسل .

وتباينت ردود الفعل من جانب بعض الفنانين ما بين المؤيد للقرار والمعترض عليه، ونستعرض في هذا التقرير القصة الكاملة لردود الفعل والقرارات:

نقابة المهن التمثيلية ولية لأ:

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا أعربت فيه عن استيائها مما حدث بمسلسل “ليه لأ”، في الحلقة الثامنة من العمل، حيث تتحدث فنانتان من الوجوه الجديدة بالعمل، واللتين تجسدا شخصيتي ياسمين ومنة، لتسأل الأولى: حضرتك بتّدرسي فين؟، لترد منة: “أنا بدّرس في آداب مسرح”، لترد ياسمين قائلة: “بجد”، لتجيبها منة: “إوعي تقولي عاوزه تمثلي”، لتخبرها ياسمين بأن صديقتها "ندى" تحب الغناء والتمثيل، وتتمنى تعلم التمثيل، لترد عليها منة قائلة: “هو إحنا مش بنعلم تمثيل أوي يعني..أكاديمية الفنون هي بتاعت التمثيل إللي بجد بس عندنا فرقة مسرح ممكن تجربي معاهم”.

أول رد من مسلسل «ليه لا» على قرار نقابة الممثلين بحذف مشهد من العمل

وأصدرت الشركة المنتجة لمسلسل “لية لا” بيانا صحفيا ترد فيه على البيان الذى أصدرته نقابة المهن التمثيلية بشأن المشهد الذى أثار حالة من الجدل بالعمل، واعتبره البعض تقليلا من مجهود كلية آداب علوم المسرح فى تخريج فنانين موهوبين.

وجاء بيان الشركة المنتجة للمسلسل ردا على بيان نقابة المهن التمثيلية، الذي طالب صناع المسلسل بحذف مشهد أساء لأقسام المسرح بحسب ما وصفه بيان النقابة، كالتالي: “بداية نود أن نؤكد احترامنا لجميع المؤسسات التعليمية التى تقوم بجهد كبير فى تعليم الأجيال وتخريج الكوادر الفنية، سواء فى كلية الآداب أو أكاديمية الفنون، وقد لاحظنا غضبا شديدا من رأى قيل فى مشهد من مسلسل “ليه لأ” الجزء الثالث عن الجهات التى تعمل على تدريس التمثيل، وأن الحوار فُهم على أنه إساءة للمجهود الذى يقوم به الأساتذة الإجلاء فى هذه الأقسام أو يقلل من المستوى الفنى للطلاب والخريجين، والحقيقة أن هذا ليس مقصودا بالمرة، وكان الغرض من المشهد هو التمييز بين الدراسة النظرية والتجربة العملية، وأنه ليست كل الجهات تعلم مثل بعضها أو بنفس التفاصيل لا أكثر ولا أقل”.

فنانين ومخرجين ضد قرار النقابة

اعترض الفنان أحمد وفيق على قرار نقابة المهن التمثيلية بحذف المشهد، وكتب عبر حسابه على فيس بوك: أنا لا أؤيد قرار نقابتي.. نقابة المهن التمثيلية.. بحذف مشهد من مسلسل.. مع احترامي الكامل والأكيد لمتخذ القرار ولكل اللي زعلانين من المشهد.. قرار ضد الفن ذاته.. قرار رجعي للترضية.

كريم العدل:

وأعرب المخرج كريم العدل عن وجهة نظره في القرار، وكتب على فيسبوك: واضح إن الفنانين نفسهم نسيوا إن كل فنان من حقه يحط وجهة نظره جوه الفن اللي بيقدمه.. حتى لو وجهة النظر دي مش عجباك.. ونسيوا إن الشخصية اللي في العمل هي اللي بتتكلم من وجهة نظرها.. مش شرط تبقى وجهة نظر صناع العمل نفسهم.. طيب فرقنا إيه عن باقي المهن اللي بتضايق وتتقمص لما حد يتكلم عليهم في مسلسل ولا فيلم؟! الفنانين نفسهم نسيوا أصل الحكاية وده في حد ذاته شيء حزين جدًا الصراحة.

صبري فواز :

فيما كتب الفنان صبري فواز عبر حسابه على فيسبوك: قرار النقابة يفتح بابًا نحارب لغلقه.

محمد العدل:

وعبّر المنتج محمد العدل عن رأيه في قرار نقابة المهن التمثيلية، وكتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، الآتي: فوجئت بالبيان الذي أصدرته نقابة المهن التمثيلية والتي تدين فيه مشهدا من مسلسل ليه لأ.. واستغربت يعني إحنا نقعد نقول من حق العمل الدرامي إنه ينتقد أي مهنة ولما نقرب من حد مننا نعترض.. يبقى المحامين والأطباء وكل المهن لهم كل الحق وبلاها دراما بقى.. ده إحنا كنا هنعتمد على المشهد ده ونقول ما إحنا بنتكلم على نفسنا ومزعلناش.. ده كلام؟؟؟!

وأردف محمد العدل في منشور آخر: أنا اللي مستغربه إزاي نقابة فنية تطالب بحذف مشهد من عمل فني.. وإزاي أساتذة معهد الفنون المسرحية لم يطالبوا بمنع عرض فيلم ملك وكتابة وقت عرضه.

فنانين يدعمون قرار النقابة:

في المقابل أعلن عدد من الفنانين خريجي قسم علوم المسرح بكلية الآداب، غضبهم من بيان الشركة المنتجة للجزء الثالث من مسلسل "ليه لأ"، والذي صدر قبل ساعات وأكدت فيه جهة الإنتاج أن صنّاع العمل لم يقصدوا الإساءة للقسم وطلابه.

واعتبر عدد من خريجي القسم أن البيان سقطة جديدة، وخرجت مطالبات بضرورة الاعتذار عن المشهد الذي وصفوه بالمسيء لهم وللقسم، وكذلك بالاعتذار عن البيان الذي لم يقدم أي جديد ولم يحل الأزمة، حسب رأيهم.

ومن بين التعليقات، كتبت الفنانة هويدا الحسن عبر فيسبوك "يعني بعيد عن اللغة الركيكة والأخطاء النحوية اللي بالجملة في البيان، فكاتب البيان يجهل طبيعة الدراسة في آداب مسرح، لأنه متصور أنها دراسة نظرية وده غير صحيح بالمرة.

وأضافت: "الفرق الوحيد بينا وبين المعهد أن السنة الأولى بتكون جنرال بندرس فيها تمثيل وإخراج وديكور ونقد فني، وبنتخصص من السنة التانية في دراسة عملية بندرس فيها حرفية تمثيل وإلقاء ورقص وإخراج مسرحي إلى جانب المواد النظرية زي علم الجمال والفلسفة".

وتابعت "يعني حضرتك أنا خريجة آداب مسرح ومع ذلك بعرف أرسم منظور مسرحي وفاهمة يعني إيه سينوجرافيا كويس، ده غير دراستي للأزياء والإضاءة وده كان على أيد أكبر أساتذة في مصر، دكتور لويز مليكة مادة المنظور، ودكتور إبراهيم الفو مادة الإضاءة والسينوغرافيا، ودكتور حسين العزبي مادة الأزياء وطبعا بمساعدة معيدينا اللي أصبحوا دكاترة كبار وحيد السعدني ومحمد سعد مع حفظ الألقاب. أما الدراما فدرسناها على أيد الدكاترة محمد شيحة وحازم شحاتة وداليا بسيوني ومروة مهدي وغيرهم من الأساتذة الكبار، مواد التمثيل بقى، خد عندك: مادة حرفية ممثل (الدكاترة والاساتذة أحمد حلاوة، سمير حسني، خليل مرسي، مصطفى حشيش، أحمد عبدالحليم، سامي صلاح، ثناء شافع وغيرهم".

وأضافت "والإلقاء خليل مرسي وأحمد حلاوة ثم دكتورة نجاة علي، ومادة الرقص-مش بلدي- دي مادة بنتعلم فيها المبارزة والرقص الكلاسيك كان دكتور عبدالله مراد، طبعا ده غير مواد تانية كلها عملية منها أسس الاخراج المسرحي والمكياج وغيرها، فمش فاهمة الصراحة كلمة دراسة نظرية اللي في البيان موقعها إيه أن ماكانتش تنم عن جهل مطلق بطبيعة الدراسة في آداب مسرح".

أما المخرجة منار زين فكتبت من خلال صفحتها على "فيسبوك": "نرفض بيان شركة E producer production ونطالب باعتذار عن المشهد وعن البيان"،

وفي منشور آخر، قالت "المشكلة إني بحب شركة الإنتاج دي لكن للأسف البيان ده بيدل علي عدم معرفة وجهل بنظام التدريس في قسم مسرح لأن قسم علوم مسرح بيدرس الفن عملي والله العظيم عملي وبنفس لائحة معهد فنون مسرحية ونفس المواد وعدد الساعات، وإلا مكناش بقينا أعضاء نقابة وممارسين للمهنة ومنا أساتذة ممثلين نجوم ومخرجين، انا متأكدة أن اللي كتب البيان ده يا جاهل يا عنصري وبيصفي حسابات مع قسم مسرح، أنا بحب الشركة دي جدا وبحترمها وكنت منتظرة رد غير كدا تماما".

وكتبت الفنانة نورين ماهر على حسابها بـ"فيسبوك": "الحقيقة إن البيان أكبر دليل على أنه خطأ مقصود والموضوع شخصي مع القسم وده شيء مهين اكتر، أكيد نقابتنا مش هتقبل بالكلام ده".

وعلقت الفنانة نجلاء يونس على البيان قائلة: " بيان عملي للمثل جه يكحلها عماها".