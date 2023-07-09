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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

رجل هيئة قضايا الدولة الأول.. من هو المستشار مسعد بيومي |بيوجرافي

المستشار مسعد بيومي
المستشار مسعد بيومي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، أداء حلف اليمين لكل من: المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيساً لمحكمة النقض، المستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيساً لـ هيئة قضايا الدولة.

رئيس هيئة قضايا الدولة

وأدى المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن، اليوم، اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي رئيسا لهيئة قضايا الدولة.

وولد المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن، بمحافظة القليوبية في 15 /8 /1954 وحاصل على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1976 بتقدير جيد من جامعة عين شمس، وعُينَ بدرجة مندوب مساعد بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (383) لسنة 1977 الصادر في 24 /8/ 1977.

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وتدرج المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن، في هيئة قضايا الدولة وعين مندوب مساعد بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (383) لسنة 1977 الصادر في 24 /8 /1977، وتدرج في الوظائف القضائية بها إلى أن رقي إلى درجة مستشار بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (99) لسنة 1994 الصادر في 21 /3 /1994 رقي إلى درجة وكيل بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (172) لسنة 1999، الصادر في 27 /5 /1999 ثم رقي إلى درجة نائب رئيس بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (221) لسنة 2000 الصادر في 10 /5 /2000.

وشغل المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن عدد من الأقسام والفروع بالهيئة منها: "قسم جزئيات جنوب – الأقاليم - كليات وجزئيات بنها - منازعات الأفراد والعقود بمحكمة القضاء الإداري - الإسماعيلية -استئناف مدني شمال القاهرة والقاهرة الجديدة - جزئيات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة - طنطا - بنها - الشرقية أول رئيساً - رئيس قطاع غرب الدلتا أول - رئيس قطاع القناة".

وتم انتدب المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن في الفترة من 1 /10 /1992 حتى 26 /9 /1995 للعمل بمكتب المستشار القضائي لمحافظة القليوبية بالإضافة إلى عمله طبقاً لحكم المادة (196) من دستور جمهورية مصر العربية تباشر هيئة قضايا الدولة النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها وفي اقتراح تسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي والإشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفا فيها.

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أقسام وفروع عمل بها

كما سبق له العمل في (قسم جزئيات جنوب – الأقاليم - كليات وجزئيات بنها - منازعات الأفراد والعقود بمحكمة القضاء الإداري - الإسماعيلية - استئناف مدني شمال القاهرة والقاهرة الجديدة - جزئيات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة - طنطا - بنها - الشرقية أول رئيساً - رئيس قطاع غرب الدلتا أول - رئيس قطاع القناة).

وعمل المستشار مسعد بيومى بقسم جزئيات جنوب، ثم عمل بالأقاليم، وكليات وجزئيات بنها، ومنازعات الأفراد والعقود بمحكمة القضاء الإداري، ثم محافظة الإسماعيلية، وعمل في استئناف مدني شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجزئيات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، ثم انتقل إلى  طنطا وبنها والشرقية أول رئيساً، ثم عين رئيس قطاع غرب الدلتا أول ثم  رئيس قطاع القناة وأخيرا أصبح رئيسا للهيئة.

الانتدابات التي التحق بها

وانتدب المستشار مسعد بيومى  للعمل بمكتب المستشار القضائي لمحافظة القليوبية بالإضافة إلى عمله في الفترة من 1 /10 /1992 حتى 26 /9 /1995.

والجدير بالذكر، أن طبيعة عمل رئيس هيئة قضايا الدولة طبقًا لحكم المادة (196) من دستور جمهورية مصر العربية تباشر هيئة قضايا الدولة النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها وفي اقتراح تسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي والإشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفا فيها.

وهناك  أهمية كبرى في دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيدًا بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

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هيئة قضايا الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة القليوبية رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد بيومى

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