بيان عاجل من الصحفيين بشأن تأخر صرف "البدل"

أكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إن وزارة المالية اعتمدت الزيادة التي أعلنت عنها في وقتٍ سابق لبدل التدريب و التكنولوجيا للصحفيين وقيمتها 600 جنيه، بأثر رجعي بدايةً من شهر إبريل الماضي.

وقال البلشي في بيان له قبل قليل: "الزميلات والزملاء الكرام

بشأن التساؤلات المثارة عن بدل التكنولوجيا أود توضيح بعض النقاط":

وزارة المالية اعتمدت الزيادة التي أعلنت عنها في وقتٍ سابق لبدل التدريب و التكنولوجيا للصحفيين وقيمتها 600 جنيه، بأثر رجعي بدايةً من شهر إبريل الماضي، وتم إقرارها في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 23 - 2024.

التأخير في صرف بدل شهر يوليو مرتبط بأنه الشهر الأول للميزانية وإجراءات اعتمادها، وهو أمر متكرر وبمجرد انتهاء الإجراءات التنفيذية سيتم تحويله وصرفه لجميع الزملاء.

النقابة في تواصل مستمر مع مسئولي وزارة المالية للتعجيل في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لصرف البدل في أسرع وقت ممكن.

معروض على مجلس النقابة في اجتماعه القادم بعد غد الثلاثاء مطالب بصرف البدل للشهر الحالي من خزينة النقابة حال عدم إتمام الاجراءات خلال اليومين القادمين.

ويذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية أكد في 30 مارس الماضي، زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحفيين بقيمة 600 جنيه.

وقال معيط في تصريحات صحفية حينها، إن قيمة الزيادة سيتم صرفها من أول أبريل.