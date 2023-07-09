كان بيمشي في الشارع يغني .. نجل عبد المنعم مدبولي يكشف أسرار حياته

تحدث أحمد نجل الفنان عبد المنعم مدبولي عن العديد من الجوانب في حياة والده الشخصية والفنية، وذلك بالتزامن مع حلول ذكرى وفاته اليوم 9 يوليو.

وقال نجل الفنان عبد المنعم مدبولي خلال استضافته في برنامج السفيرة عزيزة على قناة dmc، إنَّ والده كان يهوى الغناء ويحب أن يغني لنفسه ويستمع لكبار مطربي الزمن الجميل، مثل أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب، خاصةً الأخير الذي كان غاويا بشدة الاستماع لأغنياته.

أضاف نجل الفنان الراحل: كان والدي بيمشي في الشارع يغني ويقلد أصوات الباعة الجائلين، طول عمره بيحب يغني وهو قاعد وحده، مردفًا: بدأت حكاية الغناء بتقليد الباعة الجائلين الذين كانوا يضيفون نغمة على النداء المخصص للبضاعة التي يبيعونها أو سلعة.

تابع نجل عبد المنعم مدبولي، كوني نجل فنان شهير خدمني وأشقائي وأضرنا في الوقت ذاته، الكثيرون رغبوا في التقرب إلينا، كما كانت العين علينا في أي عمل نقوم به، مضيفًا: مكناش عارفين نتشاقى.. أو نعيش حياتنا كأطفال، خاصة عشنا بمنطقة مصر الجديدة وقتها والناس كلها كانت عارفة بعضها.

استكمل: ماما كانت بتعرف بأي حاجة نعملها وكانت تتابع معانا التربية أكتر من بابا.. كنا تحت الميكروسكوب.

أعمال عبد المنعم مدبولي

تخطت أعمال الفنان عبد المنعم مدبولي 225 عملا ما بين السينما والدراما والمسرح، وما زالت أعماله عالقة في الأذهان، رغم رحيله عند دنيانا في مثل ذلك اليوم عام 2006 عن عمر ناهز 85 عامًا.