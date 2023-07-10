جامعة حلوان: طلاب إذاعة وتليفزيون يقدمون أفلاما إبداعية في مشروعات تخرجهم.. وأساتذتهم: المشروعات توفر فرصة للطلاب للتدرب على متطلبات سوق العمل

عميد آداب حلوان: قسم الإعلام مليء بالطلاب المميزين

إعلام حلوان: أعمال إبداعية للطلاب خلال مشروعات تخرجهم

جامعة حلوان: مشروعات التخرج لها دور في معالجة المشاكل المجتمعية

أبدع طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الآداب جامعة حلوان، خلال مشروعات تخرجهم، والتي تناولت قضايا مجتمعية مهمة، لها دور في تحقيق التنمية، وجرى تنفيذها تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، الدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الإعلام .

ومن جهتها، صرحت الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب بجامعة حلوان، بأن قسم الإعلام يزخر بالمواهب والطاقات الشابة التي يمكن لها العمل والمساعدة على تنمية المجتمع وتطويره؛ سعيا لتحقيق أهداف التنمية.

فيما قالت الدكتورة سحر فاروق، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، إن أفكار المشروعات الطلابية تتسم بالتميز، وتتيح الفرصة للطلاب للاستفادة من أصحاب الخبرات العملية، وتوفير فرص تدريبية، تجعل الطالب مؤهلا لسوق العمل.

وأشارت إلى أن قسم الإعلام يقدم كل عام كوادر جديدة، تسهم في تطوير وإثراء صناعة الإعلام، بما يحملون من خبرات وأفكار تواكب التطور العلمي والتكنولوجي، حيث قدم طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون، 4 أفلام، وهم:

1- “فيلم إيچبتوس”.. ويدور حول حركة الأفروسنتريك أو "الحركة المركزية الإفريقية"، وما يدعونه أن التاريخ والثقافة الإفريقية انطلقت من مصر القديمة، التي شكلت مهد الحضارة العالمية وأصل الحضارة المصرية بنظرهم إفريقي، ومحاولتهم لسرقة الهوية المصرية، وكل ادعاءاتهم تعد تزييفا للتاريخ المصري ومغالطة تاريخية.

ويركز الفيلم على الشباب المصري والأجيال الجديدة وتوعيتهم بأهداف الأفروسنتريك وعدم الاستهزاء بالأمر وأنه في غاية الخطورة ويهدد مصر أرضا وشعبا، بإشراف د. محمد غالي.

2- فيلم “شروع في عدل”.. ويجسد الفيلم دور الطب الشرعي، وما له دور كبير في تحقيق العدل فيدور الفيلم حول طبيب شرعي يحقق في قضية غريبة.. ويصل بذكائه إلى حل يغير مجرى تلك القضية تمامًا لتتحول من جريمة حدثت بالصدفة إلى جريمة عن عمد وتتابع الأحداث بعد ذلك في اتجاه معاكس لما كانت عليه في بداية الفيلم، تحت إشراف د انجي رجب، إشراف مشارك، أ. هبة مجدي.

3- فيلم خطر اصطناعي الذي يسلط الضوء نحو تقنية جديدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وهي تقنية التزييف العميق Deep fake. التي بدأت تنتشر مؤخرًا .. وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الشباب قرروا استخدام هذه التقنية لتزييف فيديو لأحد المشاهير في إطار مشروعهم الجامعي .. ليجدوا الفيديو بعد ذلك منتشر في جميع وسائل الإعلام ويصبح هذا الفيديو حديث الساعة ويقع الشباب تحت المُساءلة القانونية.

ثم يبدأ الفيلم رحلته في تعريفنا ما هى تقنية الـ deep fake وما خطورتها من خلال الحديث مع هؤلاء الشباب والحديث مع أحد متخصصي الذكاء الاصطناعي داخل أحداث الفيلم إشراف د. هدير احمد، إشراف مشارك أ- هبة مجدي.

4- "فيلم shut down" وهو فيلم درامي قصير يتناول تأثير تقنية الهولوجرام، من خلال توظيفها في بناء درامي يستعرض حياة أسرة بسيطة في ضوء غياب الأم التي وافتها المنية نتيجة حسرتها على ابنها المدمن للمخدرات، فنال عقابه من أبيه وأخوته، بمعاملتهم السيئة له والتحقير منه وتجنبه.

وكي يجعلهم يسامحونه على ما فعله بعدما تعافى من الإدمان؛ عمل على تطبيقات البرمجة، في محاولة منه لاستحضار شخصية “الأم” بتقنية الهولوجرام، آملًا أن يسامحه أبيه وأخوته، ويجعلهم سعداء برؤية والدتهم مرة أخرى- تقنيًا- ويشعرون بتواجدها معهم داخل المنزل، حيث يسعى هذا العمل الفني إلى تسليط الضوء على أهمية التطورات التكنولوجية، والتطبيقات الحديثة في ظل عصر الرقمية، وذلك بإشراف الدكتور محمد هلال، وإشراف مشارك من الدكتورة سلوي عادل.