عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصي الأديان وحاميها.. لافتات في لبنان تمدح بوتين وهو يحمل المصحف

لبنان
لبنان

ظهرت شاشات إعلانية في لبنان عليها صور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو حامل المصحف الشريف على صدره مكتوب عليها: "وصي الأديان وحاميها".

وفي أثناء زيارته إلى جمهورية داغستان الروسية، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدخول مسجد دجوما في ديربنت حيث قدم له القرآن الكريم.

وخلال الزيارة وأثناء حملة للقرآن، قال بوتين إن عدم احترام القرآن جريمة في روسيا على عكس بعض الدول الأخرى،  مضيفا أن البلاد ستلتزم بهذه القواعد التشريعية في جميع الأوقات.

ومن جانبه، قال محمد نصر الدين، رئيس مكتب روسليفان للتعاون الروسي اللبناني، إن الرئيس الروسي أوضح للعالم كيف يجب التعامل مع الأديان، وذلك على خلفية حرق القرآن في السويد.

آلاف المحتجين يتظاهرون في بنغلاديش ضد حرق القرآن بـ السويد.. فيديو

حرق القرآن وحرب أوكرانيا.. وزير الخارجية الإيراني يجري اتصالا هاما مع بوريل

وكان رجل يدعى سلوان موميكا لاجئ عراقي مزق القرآن وحرقه أمام المسجد المركزي في ستوكهولم يوم الأربعاء الماضي و الذي وافق أول أيام عيد الأضحى.

واتهمت الشرطة السويدية موميكا بالتحريض ضد جماعة عرقية أو قومية، لكنه وصف نفسه في مقابلة صحفية بأنه لاجئ عراقي يسعى لحظر القرآن.

فلاديمير بوتين القران الكريم لبنان روسيا حرق القران السويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

كواليس خطف الأهلي الصفقة السوبر من الزمالك .. بالأرقام

ارحموني الغضروف قفل على العصب.. فيفي عبده تستغيث بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة

قرار حازم من وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

موضوعات متعلقة

آلاف المحتجين يتظاهرون في بنغلاديش ضد حرق القرآن بـ السويد.. فيديو

صحف السعودية| جريمة حرق القرأن تفضح ازدواجية المعايير الغربية.. المملكة تشارك في منتدى الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة

حرق القرآن وحرب أوكرانيا.. وزير الخارجية الإيراني يجري اتصالا هاما مع بوريل

رد حاسم من أردوغان بشأن واقعة حرق القرآن الكريم في السويد

رد فعل قوي.. أزمة خطيرة تهدد السويد بعد حادثة حرق القرآن

إعلان صادم من بوتين بشأن حرق القرآن في السويد

بعد استدعاء السفير السويدي.. تحرك جديد من إيران ردا على حرق القرآن

ترشيحاتنا

أفضل سورة تقرأ بعد صلاة المغرب.. تجلب الرزق والبركة في البيت

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. ننشر شروط الالتحاق بالكليات العسكرية لطلبة الثانوية

ضبط المتهم.. نقل كلب لمستشفي بيطري بعد إطلاق شخص الرصاص عليه بالسلام

الحربية 60% والجوية 55 % والدفاع الجوي 70 % .. ننشر تنسيق الكليات العسكرية 2023

الحكم ظلمنا..تعليق قوي من أحمد موسي بعد خسارة المنتخب الأولمبي أمام المغرب

أفريكسم بنك: مصر إحدى كبريات الدول المتطورة صناعيا في أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اهتمت بالعمل العام بين أفراد الشعب.. الذكرى الثانية لوفاة جيهان السادات |صور

قصة عروس لم تحضر حفل زفافها لهذا السبب

بفستان ملفت .. ابنة ماجد المصرى تثير الجدل بعد خلعها الحجاب

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيفية الوقاية من ضربات الشمس

فيديو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ