وصي الأديان وحاميها.. لافتات في لبنان تمدح بوتين وهو يحمل المصحف

ظهرت شاشات إعلانية في لبنان عليها صور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو حامل المصحف الشريف على صدره مكتوب عليها: "وصي الأديان وحاميها".

وفي أثناء زيارته إلى جمهورية داغستان الروسية، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدخول مسجد دجوما في ديربنت حيث قدم له القرآن الكريم.

وخلال الزيارة وأثناء حملة للقرآن، قال بوتين إن عدم احترام القرآن جريمة في روسيا على عكس بعض الدول الأخرى، مضيفا أن البلاد ستلتزم بهذه القواعد التشريعية في جميع الأوقات.

ومن جانبه، قال محمد نصر الدين، رئيس مكتب روسليفان للتعاون الروسي اللبناني، إن الرئيس الروسي أوضح للعالم كيف يجب التعامل مع الأديان، وذلك على خلفية حرق القرآن في السويد.

وكان رجل يدعى سلوان موميكا لاجئ عراقي مزق القرآن وحرقه أمام المسجد المركزي في ستوكهولم يوم الأربعاء الماضي و الذي وافق أول أيام عيد الأضحى.

واتهمت الشرطة السويدية موميكا بالتحريض ضد جماعة عرقية أو قومية، لكنه وصف نفسه في مقابلة صحفية بأنه لاجئ عراقي يسعى لحظر القرآن.