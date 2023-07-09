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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيناس مكي تكشف سبب طلاقها بعد ست شهور زواج

ايناس مكي
ايناس مكي

تحدثت ايناس مكي عن سبب فشل حياتها العاطفية وطلاقها بعد ٦ أشهر فقط من الزواج قائلة:' لما اتجوزت كان عندي ٢٩ حياتي واضحة ومتظبطة وكنت نجمة ومكنتش متخيلة إنها تفشل، قعدنا ست شهور مع العلم أنه ابن ناس ومحترم وسأل عليا بعد ١٥ سنة يطمن عليا وفي بينا مودة.

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامية انجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي:' لقيت  نفسي بمنتهى الأدب والذوق بديلوا كل حاجته وبقولوا خلينا صحاب وسيبني في حالي يمكن أنا عصبية شوية يمكن أنا اللي مبستحملش يمكن الديفو فيا  بس مكنتش مستريحة وعمري ما هسيب نفسي في حاجه مش مستريحة فيها.

 

ختمت قائلة:' موضوع الجواز دلوقت اتقفل وكل ما حد ينكش في الموضوع وافتح الباب ألاقي استفزاز وهي هي نفس الطريقة، أنا حزينة إن نسبة كبيرة من صحباتي اللي أعرفهم بعد سنين طويلة برضوا بيطلقوا.

المنسي

يذكر، أن برنامج " المنسي" هو برنامج على قناة " هي" تقديم الإعلامية انجي هشام، ويذاع يومي السبت والأحد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءا  ويستضيف عددا من نجوم الفن والإعلامين الذي غابت عنهم أضواء الشهرة والنجومية.

ايناس مكى

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