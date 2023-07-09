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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

انتهاء مراسم تسليم وتسلم حديقتي الحيوان والاورمان بحضور فريق التطوير.. صور

صدى البلد

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انتهاء إجراءات تسليم وتسلم حديقتي الحيوان والاورمان بين اللجان المعنية من وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي.

 

وذلك بحضور د إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي والمهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والدكتور محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان وبعض قيادات الوزارتين ومشاركة فريق التطوير والتشغيل الانجليزي

 

بعد تسليمها اليوم 12 معلومة عن تطوير حديقة الحيوان

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أن التحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان استلم الحديقة إعتبارا من اليوم الأحد 9 يوليو وذلك للبدء في عملية التطوير حتى تكون على غرار حدائق الحيوان العالمية، وهناك بعض المعلومات المهمة حول عملية تطوير  الحديقة وهى:

1-  الحديقة سوف تظل ملك وزارة الزراعة وتحت الاشراف الفني لهيئة الخدمات البيطرية

2- التطوير تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والاتحاد الدولى لحدائق الحيوان من خلال  تحالف بعض الشركات الوطنية المصرية الخالصة وعلى رأسهم شركة المشروعات للانتاج الحربي

3- الاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان وافق على مشروع التطوير والتصميم الهندسي وهذه خطوة مهمة تسهم في عودة الحديقة إلى التصنيف الدولى لحدائق الحيوان الذي خرجت منه 2004 بسبب عدم اتباع المعايير الدولية في إيواء الحيوانات

4- مشروع التطوير وضعه أكبر استشاري عالمي في تطوير حدائق الحيوان والذي قام بتطوير 12 حديقة على مستوى العالم منها حديقة الحيوان في لندن

5- جلب أنواع جديدة ونادرة من الحيوانات لم تك موجودة من قبل وزيادة عدد الحيوانات بالحديقة من حيث النوع والكمية

6- تطوير وإدارة الحديقتين (الحيوان والاورمان) سوف يكون بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة مقابل ايجار سنوي يتم زيادته بنسبة محددة كل عام

7- الحفاظ على الطابع التراثي للحديقتين وكذلك النباتات والأشجار النادرة وكل ما هو أثري

8- الحديقة سوف تكون مفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية.

9- الحيوانات سوف تظل في الحديقة خلال فترة التطوير تلقى كل الرعاية البيطرية والتغذوية تحت إشراف هيئة الخدمات البيطرية

10- سوف يتم الربط بين حديقتي الحيوان والاورمان من خلال نفق

11- تطوير الحديقة يأتي في إطار جهود الدولة رفع كفاءة أصولها لتعظيم الاستفادة منها في تحقيق إيرادات وتوفير فرص عمل جديدة

12-  غلق الحديقتين خلال مدة التطوير والتي سوف يتم ضغطها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتحها أمام المواطنين

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