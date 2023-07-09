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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سر فرحة وزير التعليم بـ لجان "ولاد الأكابر" خلال امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم .

كشف الإعلامي سيد علي، تفاصيل تواصله مع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم .

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وقال سيد علي، خلال تقديمه برنامج “حضرة المواطن”، المُذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”،: “الوزير زار سوهاج اليوم وقام بعمل جولة هناك”، ومر على اللجان التي كان يقال عنها لجان أولاد الأكابر وكان مبسوط جدا بانضباط لجان الثانوية العامة".

 

وأضاف: “وزير التربية والتعليم أكد أنه لم يتم تسريب امتحانات الثانوية العامة، ولا يوجد أي تسريبات وما يحدث على السوشيال ميديا غير صحيح”، والوزير قال لي إن الامتحان هدفه قياس قدرة الطالب المجتهد عن غير المجتهد”.

 

وتابع: “الوزير بيقول أن لو كل الطلاب هيحصلوا على نفس الدرجة.. يبقا عملنا امتحان ليه.. وقال لي أنا عايز أقول لك على مفاجأة، أنا صححت نصف أوراق امتحانات مادة الكيمياء للثانوية العامة شخصيا، وحصل 1000 طالب على الدرجة النهائية”.

 

واسترسل: “الوزير هو الذي صحح ورق الكيمياء وألف طالب حصل على الدرجة النهائية”، موضحا “وزير التعليم أكد أن ظاهرة حصول 50 طالب على الدرجة نهائية في نفس المادة بنفس المدرسة انتهت”.

 

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