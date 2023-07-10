بقوة لا تصدق .. كوينيجسيج جيميرا بقدرات خارقة |صور

استطاعت شركة كوينيجسيج أن تقدم اسرع السيارات الخارقة حول العالم، وتواصل من تعزيز تواجدها بعد ان اعلنت عن محرك جديد يشمل النسخة الخارقة جيميرا، والذي يمنحها اداء مبهر وبقوة اجمالية قدرها 2300 حصانا.

كوينيجسيج جيميرا الخارقة

قدرات لاتصدق لمحرك السيارة كوينيجسيج جيميرا الخارقة

تعتمد السيارة كوينيجسيج جيميرا على محرك قوي يستطيع ضخ 2300 حصانا، و 2028 رطل/قدم اي مايعادل 2750 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع محرك ثماني السرعات، مقترن بناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء من 9 نقلات.

كوينيجسيج جيميرا الخارقة

وبهذه القدرات الفنيية يمكن للسيارة كوينيجسيج جيميرا الخارقة الوصول إلى سرعة 62 ميلًا من نقطة السكون 0 خلال فترة زمنية مدتها 1.9 ثانية، كما توفر حزمة بطارية طراز الهجين ثلاثي الأسطوانات ما يصل إلى 31 ميلاً من المحركات الكهربائية، وتشير التقديرات أن السيارة يمكنها الوصول إلى سرعة 249 ميلًا في الساعة.

كوينيجسيج جيميرا الخارقة

وتأتي السيارة كوينيجسيج جيميرا الخارقة بالكثير من النتجهيزات القوية ومنها شاشات معلومات وترفيه أمامية وخلفية، ومقاعد مدفأة، وحاملات للأكواب ذات خاصية التسخين والتبريد، وشواحن لاسلكية، ومكيف هواء أوتوماتيكي الأداء بتحكم ثلاثي.

كوينيجسيج جيميرا الخارقة

تصميم السيارة كوينيجسيج جيميرا وابعادها الخارجية

تأتي السيارة كوينيجسيج جيميرا بنسبة طول كلي بلغت 4975 مم، و 1988 مم للعرض الكلي، و 1295 مم للارتفاع، بينما ترتكز على جنوط رياضية انيقة المظهر، وتصميم خارجي انسيابي يمكنها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، والكثير من اللمسات العصرية والتي تعزز من المفهوم الخاص بهذه النسخة الخارقة.