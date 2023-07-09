انطلاق الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة

انطلق اليوم الأحد الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

من جانبه هنأ الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

كما هنأ الوزير المستشار حافظ أحمد عباس محمد، على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، وهنأ المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد على ثقة الرئيس بتعيينه رئيسًا لمحكمة النقض، متمنيًا له ولمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى كل التوفيق.



وأعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار حرصها على نشر الوعي والثقافة الإسلامية، أقام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معرضًا هامًا حول إصداراته المتميزة في قضايا تجديد الخطاب الديني بمكتبة الإسكندرية بدءًا من 12 يوليو 2023م حتى 26 يوليو 2023م بمحافظة الإسكندرية.

