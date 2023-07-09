تقرير: إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي تتصدر أعمال لجنة التعليم بالحوار الوطني

عرض برنامج «الحوار الوطني»، على قناة «اكسترا نيوز»، الذي يقدمه الإعلامي محمود السعيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي تتصدر أعمال لجنة التعليم بالحوار الوطني».



وذكر التقرير، أن لجنة التعليم بالحوار الوطني وضعت ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي ضمن صدارة أعمالها، وذلك في إطار مساعي الدولة لتطوير البحث العلمي والتركيز على مجالات والتركيز على مجالات وصناعات محددة تجعلها تلبي الاحتياجات المحلية وتضع قدما على خريطة الصناعات الدولية.

إعادة هيكلة الجامعات



ويساهم الاهتمام بالبحوث والدراسات العلمية مع العمل على إعادة هيكلة الجامعات والمراكز البحثية في تطوير العديد من المجالات مع تحسين جودة الإنتاج والمساهمة في تطبيق المواصفات القياسية للصناعات والعمل على الاستغلال الأمثل لمستلزمات الإنتاج والمواد المستخدمة في عمليات التصنيع محليا.



ويحث الحوار الوطني في جلساته خلال لجنة التعليم المنبثقة من المحور المجتمعي على إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي والإسراع في إجراءات التحول إلى نماذج صناعية وتسويق التكنولوجيا الناتجة عن الأبحاث التطبيقية ونقلها للمصانع والشركات وكذلك تشجيع التعاون المشترك بين الجامعات والمراكز البحثية والتحالفات التكنولوجية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركات الصناعية والاستفادة من المخرجات البحثية التطبيقية وتحويلها إلى مشروعات لشركات ناشئة.