شوبير: إمام عاشور أهلاوي بنسبة 99%

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، انتقال إمام عاشور بنسبة 99% إلى النادي الأهلي، مشيرا إلى أن هناك رتوش أخيرة ستنتهي خلال أيام.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: “إمام عاشور أهلاوي، اللاعب سينتقل إلى النادي الأهلي بنسبة 99%”.

وتابع: “الأهلي أتم الاتفاق وهناك رتوش أخيرة ستنهي الصفقة لصالح النادي الأهلي خلال أيام”.

وكان إمام عاشور قد رحل عن الزمالك في يناير الماضي وانتقل إلى صفوف ميتيلاند الدنماركي مقابل ٣ مليون دولار.

إمام عاشور إلى الأهلي

يذكر أن بعض التقارير قد أشارت إلى أن إمام عاشور لا يرغب في العودة إلى فريقه الدنماركي مجددا.