الصحة للمواطنين: حافظ على صحتك وهذه كمية الملح المناسبة يومياً

شددت وزارة الصحة والسكان ، على ضرورة الاعتدال في تناول الملح بالكميات المناسبة والطبية لعدم التعرض لأعراض صحية خطيرة .

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إنه يتوجب علي الأشخاص البدء خطوة بخطوة للتوقف عن تناول الملح، علي أن يتم البدء من الآن وقلل تناولك منه إلى أقل من ٥ جرامات يوميًا

أطعمة تؤثر في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية.. احذرها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أطعمة تؤثر في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية ما يلي :-

. الملح المُدعّم باليود.

· الأسماك والمحار.

· منتجات الألبان.

· المنتجات الغذائية التي تحتوي على صبغة حمراء.

· صفار البيض.

· دبس السكر.

· المخبوزات المُدعّمة باليود.

· الصويا يُمكن أن تتداخل الصويا مع بعض علاجات فرط نشاط الغدة الدرقية، ولذلك يُنصح بتجنُّب أو التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على الصويا؛ مثل: حليب الصويا. صلصة الصويا. مبيّضات الصويا.

· الكافيين يُمكن أن يؤدي تناول كمياتٍ كبيرةٍ من الكافيين إلى الإصابة بالأرق، والقلق، وعدم الراحة، وخفقان القلب.

أطعمة تساعد على تحسين وظائف الغدة الدرقية ما يلي:-

- الأعشاب البحرية المُحمّصة: تُعدّ الأعشاب البحرية؛ بما في ذلك: الكِلب , والنوري ، والواكامي مصدراً غنيّاً باليود الضروري لوظائف الغدة الدرقية الطبيعية، ويُمكن تناول الأعشاب البحرية مع السوشي أو إضافتها إلى السلطات.

- الزبادي المُثلّج قليل الدسم: تحتوي منتجات الألبان؛ مثل: الزبادي، والآيس كريم،والحليب على اليود الذي تحتاجه الغدة الدرقية لمنع تضخُّم غددها أو ما يُعرف بحالة تضخُّم الغدة الدرقية .

- البيض الطازج: يحتوي البيض على كمياتٍ صحيةٍ من السيلينيوم واليود، وللحصول على أكبر قدرٍ من الفوائد الصحية فإنّه يُنصح بتناول البيض كاملاً، حيث يحتوي الصفار على مُعظم العناصر الغذائية.

- المأكولات البحرية: يُعدّ السمك، والجمبري، والأعشاب البحرية مصدراً غنيّاً باليود، ولكن كما ذُكر سابقاً؛ يجب عدم الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على اليود لمنع تفاقم الحالة.

- المكسرات: تُعدّ المكسرات؛ بما في ذلك: الكاجو، واللوز، وبذور القرع مصدراً غنيّاً بالحديد، كما تحتوي المكسرات البرازيلية على السيلينيوم الذي يساعد على دعم صحة الغدة الدرقية.

- الخضراوات الورقية: تُعدّ الخضراوات الورقية؛ بما في ذلك: السبانخ والخس مصدراً غنيّاً بالمغنيسيوم الذي يلعب دوراً مهمّاً في وظائف الجسم، وقد يؤدي عدم الحصول على كمياتٍ كافيةٍ من المغنيسيوم إلى الشعور بالتعب، وتشنُّجات العضلات، وحدوث تغيُّراتٍ في ضربات القلب.

- الأطعمة الغنيّة بالألياف: تساعد الألياف الغذائية على تحسين عملية الهضم، ومن مصادرها الحبوب الكاملة، والخضراوات، والفواكه.