مواجهات واعتقالات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات تخللها مواجهات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت ريما وبلدة عابود شمال غرب رام الله وبلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت وسائل الإعلام إن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة عابود شمال غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى في محافظة نابلس، منها روجيب وعورتا وقوصين والمنطقة الاثرية في بلدة سبسطية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل الشريف بمدينة الخليل واندلعت مواجهات بين الشبان وتلك القوات، فيما اقتحمت قوة اخرى من جيش الاحتلال مخيم العروب واعتقلت الشاب اسامة عويضات عقب اقتحام منزله فيمخيم العروب شمال الخليل.