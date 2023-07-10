هدد ثرية خليجية بإرسال فيديوهات مخلة بغرفة النوم.. شاب يواجه السجن 5 سنوات

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية شاب مصرى يبلغ من العمر 25 عاما إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتهديد فتاة ثرية عربية بنشر فيديوهات وصور عارية وخادشة للشرف.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد فتاة ثرية عربية كتابة بإفشاء أمور خادشة لشرفها؛ وهي صورها وفيديوهاتها عارية الجسد والتي سبق أرسلتها إليه، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب وهو إعطائه مبلغ "عشرة آلاف ريال سعودي".

استخدم المتهم حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" هو المسمي- Samira Ahmed بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق والمعاقب عليها قانوناً وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر وشقيقتها وكان ذلك بإساءة استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف المحمول من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

عقوبة الإبتزاز الإلكترونى



وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.