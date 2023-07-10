عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عصابة سودانية تشيد باختراق مايكروسوفت .. والشركة ترد

عصابة سودانية تشيد
عصابة سودانية تشيد باختراق مايكروسوفت ..ومايكروسوفت ترد

نفت مايكروسوفت مزاعم عصابة قرصنة بخرق قاعدة بياناتها والوصول إلى بيانات المستخدمين.

وكان التحالف السوداني المجهول للقرصنة، قد زعم أنه يمتلك تحميلات من بيانات مستخدمي مايكروسوفت التي كانت تُباع.

و أعلنت العصابة، أنها اخترقت بنجاح مايكروسوفت ووصلت إلى أكثر من 30 مليون حساب مايكروسوفت، بما في ذلك البريد الإلكتروني وكلمات المرور.

ووضع التحالف السوداني المجهول للقرصنة علامة سعرية قيمتها 50 ألف دولار على الثروة المزعومة من بيانات مايكروسوفت. كما قدموا مجموعة صغيرة من قاعدة البيانات (حوالي 100 مجموعة من عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور) كدليل على مزاعمهم.
ومع ذلك، يصعب التحقق من مزاعم العصابة المجهولة لكن مايكروسوفت تنفي ادعاءات اختراق البيانات. 

وتقول الشركة، إنه لم يظهر أي علامات على اختراق قاعدة بياناتها ولا يجب على عملائها القلق. 

عصابة هاكرز تبتز تطبيقا شهيرا بـ 4.5 مليون دولار


وأضافت أن تحليلها الأولي لبيانات التحالف السوداني المجهول أظهر أن مزاعمهم لا تستند إلى حقائق. وتقول إنها لم تر أي دليل على وصول أو اختراق بيانات عملائها.

وقد حقق التحالف السوداني المجهول عددًا من الانجازات الناجحة في مسيرته في تعطيل العمليات، وقام مؤخرًا بتعطيل موقع شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية وأيضًا أخرج مجموعة برامج مايكروسوفت 365. ويشتبه في أن المجموعة هي مشروع مدفوع من قبل الكرملين لنشر الأجندة الروسية. والحقيقة أن التحالف السوداني المجهول سبق وأن ضرب مجموعة برامج مايكروسوفت 365 بما في ذلك Outlook و Teams مما يثير قلق مايكروسوفت. سواء تم تحقيق اختراق أم لا، فإن مايكروسوفت لا تزال في مرمى القراصنة.

مايكروسوفت Teams Outlook التحالف السوداني مايكروسوفت 365

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

خالد الغندور يعترف بقصة حب قديمة مع فنانة .. وردّ صادم منها

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

موضوعات متعلقة

تطبيق Threads يتخطى ال 100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع

طريقة فعالة لحماية حساب فيسبوك من الاختراق

إزاي تحافظ على باقة الإنترنت في موبايلك من النفاذ بسرعة

بـ3600 جنيه فقط.. عرض على أفضل موبايل سامسونج من الفئة المتوسطة

بـ 5 خطوات.. إزاي تشتري موبايل كويس من الفئة المتوسطة ؟

آبل تحقق طفرة في عالم اللاب توب.. تفاصيل

ارتفاع كبير في سعر هواتف iPhone الجديدة.. اعرف السبب

عرض الأحد.. اشتري أحدث موبايل شاومي ب 2180 جنيها فقط

ترشيحاتنا

الوزراء الفلسطيني يرد على قرار "الكابينت الإسرائيلي" بشأن منع انهيار السلطة

شركة صينية كبرى تعتزم ضخ استثماراتها في الهيدروجين الأخضر بمصر

وزير العمل يسلم 1.2 مليون جنيه بشيكات لورثة العمالة غير المنتظمة.. صور

المشعَجلي مهنة حكومية انقرضت.. فما قصتها؟

بعد تصريحات عميد القلب.. جدل بين شعبان ومنتصر عن فوائد المشي للمساجد

رئيس مجلس النواب يشيد بمشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورد أحمر وهدية وفلوس.. شاب يحتفل بالطلاق بطريقة غريبة| شاهد

سعر فستان نانسي عجرم في قبرص يثير الجدل| رقم خرافي

سر محلات الكباب.. طريقة عمل الكفتة المشوية

فعلت هذا التصرف.. أم العريس تمنع عروسين من ارتداء الشبكة| شاهد

فيديو

معتزة بدور معملتش غيره| انتصار تثير الجدل بالهجوم على لقاء الخميسي.. فيديو

قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ