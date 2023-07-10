عصابة سودانية تشيد باختراق مايكروسوفت .. والشركة ترد

نفت مايكروسوفت مزاعم عصابة قرصنة بخرق قاعدة بياناتها والوصول إلى بيانات المستخدمين.

وكان التحالف السوداني المجهول للقرصنة، قد زعم أنه يمتلك تحميلات من بيانات مستخدمي مايكروسوفت التي كانت تُباع.

و أعلنت العصابة، أنها اخترقت بنجاح مايكروسوفت ووصلت إلى أكثر من 30 مليون حساب مايكروسوفت، بما في ذلك البريد الإلكتروني وكلمات المرور.

ووضع التحالف السوداني المجهول للقرصنة علامة سعرية قيمتها 50 ألف دولار على الثروة المزعومة من بيانات مايكروسوفت. كما قدموا مجموعة صغيرة من قاعدة البيانات (حوالي 100 مجموعة من عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور) كدليل على مزاعمهم.

ومع ذلك، يصعب التحقق من مزاعم العصابة المجهولة لكن مايكروسوفت تنفي ادعاءات اختراق البيانات.

وتقول الشركة، إنه لم يظهر أي علامات على اختراق قاعدة بياناتها ولا يجب على عملائها القلق.



وأضافت أن تحليلها الأولي لبيانات التحالف السوداني المجهول أظهر أن مزاعمهم لا تستند إلى حقائق. وتقول إنها لم تر أي دليل على وصول أو اختراق بيانات عملائها.

وقد حقق التحالف السوداني المجهول عددًا من الانجازات الناجحة في مسيرته في تعطيل العمليات، وقام مؤخرًا بتعطيل موقع شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية وأيضًا أخرج مجموعة برامج مايكروسوفت 365. ويشتبه في أن المجموعة هي مشروع مدفوع من قبل الكرملين لنشر الأجندة الروسية. والحقيقة أن التحالف السوداني المجهول سبق وأن ضرب مجموعة برامج مايكروسوفت 365 بما في ذلك Outlook و Teams مما يثير قلق مايكروسوفت. سواء تم تحقيق اختراق أم لا، فإن مايكروسوفت لا تزال في مرمى القراصنة.