عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن شخصين لقيا مصرعهما في حادثين بالقليوبية

دفن جثة
دفن جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية  التصريح بدفن جثتين لشخصين لقيا مصرعهما اثر حادثين متفرقين، الأول غرقا والثاني صعقا بالكهرباء وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرف الطب الشرعي.

بسبب المخدرات.. مقتل عاطل على يد محام بالقليوبية

5 طعنات.. مقتل شخص على يد محام في شبين القناطر بالقليوبية


لقي شخصان مصرعهما في شبين القناطر، الأول توفى غرقا أثناء قيامه بالاستحمام في بحر شبين، والثاني صعقه التيار الكهربائي وتم نقل الجثتان إلى مستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعتين وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شبين القناطر يفيد ورود بلاغ بوفاة شخصين الأول غرق في بحر شبين أثناء الاستحمام من الحر، والثاني صعقه التيار الكهربائي في قرية الدير دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعتين وتبين أن الجثة الأولى لشخص يدعى "أ ف م" 19 سنة عامل، كان يقوم بنقل طوب بناء لسطح أحد المنازل وعقب انتهاءه من العمل توجه إلى بحر شبين للاستحمام من شدة الحر فلقى مصرعه غرقا، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر.

وتبين أن الجثة الثانية لشخص يدعى "ا. ا. ع"، 30 سنة من إحدى قرى مركز شرطة طوخ وتوجه إلى منزل أقارب زوجته بقرية الدير دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وأثناء قيامه بإصلاح عطل في الكهرباء صعقة التيار ولقي مصرعة في الحال وتم نقل الجثة للمستشفى وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

القليوبية الجهات المختصة أمن القليوبية التيار الكهربائى مركز شبين القناطر مدير أمن القليوبية مستشفي شبين القناطر مركز شرطة شبين القناطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموت يفجع مصطفى قمر

زملكاوي وبشجع الأهلي| كامل الوزير يتحدث عن ميوله الكروية.. ويكشف حقيقة زيادة أسعار المواصلات

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

هل يجوز قراءة الفاتحة فقط في الصلاة دون سورة بعدها؟.. الإفتاء تجيب

صدمة لعشاق برشلونة| وفاة لويس سواريز أسطورة البلوجرانا .. تفاصيل

داخل على 1800 جنيه فقط.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

بسبب المخدرات.. مقتل عاطل على يد محام بالقليوبية

5 طعنات.. مقتل شخص على يد محام في شبين القناطر بالقليوبية

حبس 3 أشقاء بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

ترشيحاتنا

رئيس النواب يحيل 5 مشروعات قوانين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها

مملكة الدلافين الدوارة في البحر الأحمر تستقطب عشاق الجمال لمصر من أنحاء العالم

الأرصاد تزف بشرى للمصيفين | وتعلن موعد استقرار الأمواج في المتوسط

حسني عبد اللطيف يبدأ مهام منصبه رئيسًا لـ مجلس القضاء الأعلى

للموظفين .. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه حال ارتكاب هذا الفعل

خاص.. الأهلي يكمل آخر خطوات صفقة انتقال إمام عاشور اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب تكشف طرق انتعاش العلاقة الزوجية بعد سن الخمسين

فوتوشوب.. ناقد موضة يهاجم أصالة بسبب فستانها في المغرب

بإطلالة جريئة| نيكول سابا تثير الجدل في حمام السباحة

لو شوفتي المنظر ده ماتاكلهاش.. طبيبة تنشر صورا لصدور الدجاج مريضة بالضمور

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ