التصريح بدفن شخصين لقيا مصرعهما في حادثين بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التصريح بدفن جثتين لشخصين لقيا مصرعهما اثر حادثين متفرقين، الأول غرقا والثاني صعقا بالكهرباء وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرف الطب الشرعي.



لقي شخصان مصرعهما في شبين القناطر، الأول توفى غرقا أثناء قيامه بالاستحمام في بحر شبين، والثاني صعقه التيار الكهربائي وتم نقل الجثتان إلى مستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعتين وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شبين القناطر يفيد ورود بلاغ بوفاة شخصين الأول غرق في بحر شبين أثناء الاستحمام من الحر، والثاني صعقه التيار الكهربائي في قرية الدير دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعتين وتبين أن الجثة الأولى لشخص يدعى "أ ف م" 19 سنة عامل، كان يقوم بنقل طوب بناء لسطح أحد المنازل وعقب انتهاءه من العمل توجه إلى بحر شبين للاستحمام من شدة الحر فلقى مصرعه غرقا، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر.

وتبين أن الجثة الثانية لشخص يدعى "ا. ا. ع"، 30 سنة من إحدى قرى مركز شرطة طوخ وتوجه إلى منزل أقارب زوجته بقرية الدير دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وأثناء قيامه بإصلاح عطل في الكهرباء صعقة التيار ولقي مصرعة في الحال وتم نقل الجثة للمستشفى وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيق.