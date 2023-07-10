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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عندها 6 سنين | وفاة بنت بعد سقوطها من أعلى منزلها بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت طفله تبلغ من العمر 6 سنوات مصرعها اثر سقوطها من علو من منزل اسرتها بصان البحرية دائرة مركز الحسينية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي الحسينية تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الحسينية بإستقبال "صفاء س ا" 6 سنوات مقيمة صان البحرية "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعها إثر سقوطها من علو من منزل اسرتها بصان البحرية دائرة مركز الحسينية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي الحسينية تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

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