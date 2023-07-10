عندها 6 سنين | وفاة بنت بعد سقوطها من أعلى منزلها بالشرقية

لقيت طفله تبلغ من العمر 6 سنوات مصرعها اثر سقوطها من علو من منزل اسرتها بصان البحرية دائرة مركز الحسينية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي الحسينية تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الحسينية بإستقبال "صفاء س ا" 6 سنوات مقيمة صان البحرية "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعها إثر سقوطها من علو من منزل اسرتها بصان البحرية دائرة مركز الحسينية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي الحسينية تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.