قبل قمة الناتو .. ألمانيا تصدم أوكرانيا بشأن ضمها لـ حلف الأطلسي

كشف مسؤول في الحكومة الألمانية أن الوقت الحالي غير مناسب لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال المسؤول إن بلاده تعمل على تقديم ضمانات أمنية من الناتو لأوكرانيا، مؤكدًا أن مجلس "الناتو-أوكرانيا" سيعقد 4 اجتماعات سنويًا.

كما أشار المسؤول إلى تفاؤله بأنه ستكون هناك إشارات إيجابية بشأن انضمام السويد للناتو خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق، قالت أولجا ستيفانيشينا، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، إن أوكرانيا ستضطر إلى مراجعة استراتيجيتها في حالة عدم دعوتها للانضمام إلى قمة حلف الناتو في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو.

وكشفت ستيفانيشينا في مقابلة مع وسائل الإعلام الأوكرانية، عندما سئلت عن رد فعل كييف المحتمل إذا لم تأت دعوة للانضمام إلى الناتو بعد انتهاء الصراع خلال القمة: "بالتأكيد، سيتطلب ذلك مراجعة الاستراتيجية".

وأوضحت ستيفانيشينا: "إذا لم تتلق أوكرانيا دعوة، فإنها ستحول تركيزها من عضوية الناتو إلى الضمانات الأمنية لكييف من الغرب".

ولفتت إلى أن هذا يعني أنه إذا كان لدينا قرار مؤجل أو قرار غير معتمد بشأن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، فإن الضمانات الأمنية ستكون محور التركيز، لافتة إلى أنه سيتم إعادة النظر في الأولويات.