عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل قمة الناتو .. ألمانيا تصدم أوكرانيا بشأن ضمها لـ حلف الأطلسي

ألمانيا
ألمانيا

كشف مسؤول في الحكومة الألمانية أن الوقت الحالي غير مناسب لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال المسؤول إن بلاده تعمل على تقديم ضمانات أمنية من الناتو لأوكرانيا، مؤكدًا أن مجلس "الناتو-أوكرانيا" سيعقد 4 اجتماعات سنويًا.

كما أشار المسؤول إلى تفاؤله بأنه ستكون هناك إشارات إيجابية بشأن انضمام السويد للناتو خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق، قالت أولجا ستيفانيشينا، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، إن أوكرانيا ستضطر إلى مراجعة استراتيجيتها في حالة عدم دعوتها للانضمام إلى قمة حلف الناتو في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو.

وكشفت ستيفانيشينا في مقابلة مع وسائل الإعلام الأوكرانية، عندما سئلت عن رد فعل كييف المحتمل إذا لم تأت دعوة للانضمام إلى الناتو بعد انتهاء الصراع خلال القمة: "بالتأكيد، سيتطلب ذلك مراجعة الاستراتيجية".

وأوضحت ستيفانيشينا: "إذا لم تتلق أوكرانيا دعوة، فإنها ستحول تركيزها من عضوية الناتو إلى الضمانات الأمنية لكييف من الغرب". 

ولفتت إلى أن هذا يعني أنه إذا كان لدينا قرار مؤجل أو قرار غير معتمد بشأن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، فإن الضمانات الأمنية ستكون محور التركيز، لافتة إلى أنه سيتم إعادة النظر في الأولويات.

الناتو أوكرانيا الحكومة الألمانية المانيا حلف الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموت يفجع مصطفى قمر

زملكاوي وبشجع الأهلي| كامل الوزير يتحدث عن ميوله الكروية.. ويكشف حقيقة زيادة أسعار المواصلات

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

هل يجوز قراءة الفاتحة فقط في الصلاة دون سورة بعدها؟.. الإفتاء تجيب

داخل على 1800 جنيه فقط.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

صدمة لعشاق برشلونة| وفاة لويس سواريز أسطورة البلوجرانا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأرصاد تزف بشرى للمصيفين | وتعلن موعد استقرار الأمواج في المتوسط

حسني عبد اللطيف يبدأ مهام منصبه رئيسًا لـ مجلس القضاء الأعلى

للموظفين .. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه حال ارتكاب هذا الفعل

خاص.. الأهلي يكمل آخر خطوات صفقة انتقال إمام عاشور اليوم

بسبب الأهلي | شقيق إمام عاشور يثير الجدل بـ فيديو عن الزمالك

الكيف يحول محامي لمجرم.. تفاصيل صادمة لقتل "الأفوكاتو" عاطلا بسبب المخدرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب تكشف طرق انتعاش العلاقة الزوجية بعد سن الخمسين

فوتوشوب.. ناقد موضة يهاجم أصالة بسبب فستانها في المغرب

بإطلالة جريئة| نيكول سابا تثير الجدل في حمام السباحة

لو شوفتي المنظر ده ماتاكلهاش.. طبيبة تنشر صورا لصدور الدجاج مريضة بالضمور

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ