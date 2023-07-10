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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار وتباين اليورو والجنيه الإسترليني في بداية التعاملات

صدى البلد

 واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري.. فيما تباينت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني، في بداية تعاملات، اليوم  الاثنين، في البنوك العاملة بمصر.


وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

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وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت أسعار العملة الأوروبية تباينا في الشراء والبيع، ففي بنكي الأهلي المصري ومصر" سجلت 33.65 جنيه للشراء و33.84 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.79 جنيه للشراء و33.96 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.82 جنيه للشراء و33.94 جنيه للبيع.


كما سجل الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 39.35 جنيه للشراء و39.61 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل استقرارا ليصبح 39.51 جنيه للشراء و39.74 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 39.58 جنيه للشراء و39.72 جنيه للبيع.


وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 99.52 جنيه للشراء و100.47 جنيه للبيع.. وفقا للبنك الأهلي.
 

 

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