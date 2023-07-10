تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع وسط تراجع المؤشر الرئيسي منفردا وارتفاع باقي المؤشرات.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 16550 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 3039 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 20117 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 6923 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4829 نقطة.. وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 4845 نقطة.

