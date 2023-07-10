صحف السعودية .. بولندا تعلن القبض على جاسوس روسي .. وتعليق موسكو على إرسال ذخائر عنقودية إلى كييف

زلزال 5.1 ريختر يضرب آيسلندا

بولندا تعلن القبض على جاسوس روسي جديد

سفارة روسيا في واشنطن تندد بقرار أميركا إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

غواصة نووية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية

اهتمت الصحف السعودية اليوم الإثنين بعدة أحداث عالمية.

وجاء في صحيفة الرياض أن كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم الاثنين، عن وقوع زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر في آيسلندا، دون وقوع أضرار.

ومن ناحية أخرى، أفادت مصادر صحفية، أمس الأحد، بوقوع زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب المنطقة الحدودية بين تشيلي والأرجنتين.

وفي وقت سابق من أمس، ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، قبالة سواحل جزر سليمان.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترا، وعلى بعد 114 كيلومترا شمال غرب مدينة جيزو.

وافادت صحيفة الشرق الأوسط أن أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي اليوم الاثنين، أن بولندا اعتقلت عضوًا آخر في شبكة تجسس روسية، مما رفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم اعتقالهم في إطار هذا التحقيق إلى 15.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، تقول بولندا، وهي مركز للإمدادات العسكرية الغربية لأوكرانيا، إنها أصبحت هدفًا رئيسيًا للجواسيس الروس، متهمة موسكو بمحاولة زعزعة استقرارها.

وقال كامينسكي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: "لقد اعتقل جهاز الأمن الداخلي عضوًا آخر في شبكة التجسس يعمل لحساب المخابرات الروسية".

وأضاف “المشتبه به ظل يراقب المنشآت العسكرية والموانئ. وكان الروس يدفعون له بشكل منهجي”.

ولم ترد السفارة الروسية في وارسو على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

وافادت نفس الصحيفة بتعليق قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، إن البيت الأبيض يعترف فعلياً بارتكاب جرائم حرب بالموافقة على إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا.

وأضافت السفارة الروسية على تطبيق «تيليجرام»: «لفتت تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بشأن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية انتباهنا. اعترف المسؤول فعلياً بارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب في الصراع الأوكراني».

وتعهدت أوكرانيا بعدم استخدام الذخائر التي قررت الولايات المتحدة شحنها إلى كييف في روسيا.

وجاء في صحيفة عكاظ أن نددت كوريا الشمالية بما وصفته بأنه سعي الولايات المتحدة لجلب غواصة صواريخ باليستية تعمل بالطاقة النووية إلى مياه قريبة من شبه الجزيرة الكورية.

وقالت إن هذا يؤدي إلى وضع يجعل الصراع النووي أقرب إلى الواقع.

فيما كشفت كوريا الشمالية عن اختراق طائرات تجسس أمريكية لمجالها الجووي، مهددة باستهدافها.

ومن ناحية أخرى، أعلنت كوريا الشمالية، أن دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخطة اليابان بشأن تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية يعتبر "قرارًا غير عادل" ويكشف عن "معايير مزدوجة" تتبعها الوكالة.