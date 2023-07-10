400 جنيه في عملية جراحية بالملايين | خبر مهم لمنتفعي التأمين الصحي

قال الدكتور محمد العقاد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية في الهيئة العامة للرعاية، إنّ منظومة التأمين الصحي الشامل حلم كل مصري ومصرية، موضحًا: "نعمل على أن تنجح هذه المنظومة في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، وبدأنا في بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، وحاليا في أسوان والسويس وستنتهي المرحلة الأولى مكللة بالنجاح".

وأضاف "رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية في الهيئة العامة للرعاية، "، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى : "في الإسماعيلية، وُلدت هذه المنظومة عملاقة وتم تقديم 6 ملايين خدمة طبية علاجية مقسمة بين 3 مستويات، المستوى الأول يكون مقدما في الوحدات ومراكز طب الأسرة، والثاني في المستشفيات العامة مثل خدمات الباطنة والجراحة العامة والنساء والأطفال والولادة، والمستوى الثالث من الخدمة العمليات المتقدمة".

وأكد: "هيئة التأمين الصحي الشامل مسؤولة عن دفع وتمويل كل الخدمات الصحية والعلاجية تحصل نسب اشتراكات بسيطة، فكل العاملين في الجهاز الإداري للدولة يدفعون 1% من مرتبهم.. دي حاجة لا تُذكر، والمواطن قد يستفيد من عمليات جراحية تكلفتها بالملايين، وأقصى مبلغ يمكن دفعه هو 396 جنيه للعامل في الجهاز الإداري للدولة حتى لو كانت تكلفتها مليون جنيه، اما موظفو القطاع الخاص فإن لهم شرائح مختلفة".