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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرعاية الصحية: 127 منشأة طبية معتمدة ضمن منظومة التأمين الشامل

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن نجاح تسجيل واعتماد 127 منشأة صحية تابعة للهيئة بـ5 محافظات ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل ، وذلك لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية .

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن هيئة الرعاية الصحية تُعد أكبر جهة في مجال الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص تمتلك منشآت صحية مسجلة ومعتمدة طبقًا لمعايير GAHAR 2021 والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، منوهًا إلى المنشآت الحاصلة على درجة الاعتماد والتي بلغت 69 منشأة طبية تابعة للهيئة، فيما بلغ إجمالي المنشآت الصحية المسجلة 58 منشأة بخمس محافظات وهم «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس» بإجمالي 127منشأة مسجلة ومعتمدة تابعة للهيئة.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

مشيرًا أن شهادة التسجيل أو الاعتماد هى البوابة الرئيسية لدخول المنشأة الصحية إلى منظومة التأمين الصحى الشامل لتقديم خدماتها إلى المنتفعين، فضلاً عن الميزة التنافسية التى تمنحها شهادة "GAHAR" للمنشأة الطبية كجهة معتمدة عالمياً، وهو ما يضمن الالتزام بأعلى مستوى من السلامة والأمان والجودة للخدمات الصحية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر (2030) من الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصرى.

تطبيق معايير الاعتماد داخل منشآت الهيئة ساهم في تحسين سلامة المرضى

ونوه السبكي إلى أن تطبيق معايير الاعتماد داخل منشآت الهيئة ساهم في تحسين سلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية ضمن أروقة المنشآت الصحية على اختلاف مسمياتهم، لافتًا إلى سعي الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل كل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يضمن استدامة تطوير الأداء لتقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وصولاً للمعايير العالمية.

الصحية أحمد السبكي التامين الصحي الشامل صحية GAHAR

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