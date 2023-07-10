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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محاضرة فنية من أوسوريو لـ اللاعبين خلال تدريب الزمالك

صدى البلد

قام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب على هامش المران الذي أقيم اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير المدير للاعبين بعض الجوانب التكتيكية والخطية الخاصة في إطار  الاستعداد للمباراة المقبلة.

في سياق متصل حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق على توجيه رسالة تحفيزية للاعبين خلال حديثة معهم ، وطالبهم بمواصلة العمل بكل قوة، والتركيز فقط في تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة لمواصلة الانتصارات.

وأكد  خلال حديثة معهم على الثقة التامة من قبل الجهاز الفني في جميع عناصر الفريق، وبعدها تعاهد الجميع على بذل اقصي جهد وتم قراءة الفاتحة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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أوسوريو خوان كارلوس أوسوريو الزمالك محاضرة فنية الجوانب التكتيكية والخطية الأهلى

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