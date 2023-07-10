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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكافحة الإدمان : إنشاء 5 مراكز علاجية جديدة

صندوق مكافحة وعلاج
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

أكد مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الصندوق يعمل على أكثر من محور ومنها المحور العلاجي والمتمثل في مراكز العلاج.

مضيفاً أن مراكز العلاج يبلغ عددها 28 مركزا على مستوى 17 محافظة، وتم الانتهاء من مركزين جدد أحدهما في قنا والآخر في محافظة الجيزة ، وجار إنشاء 5 مراكز علاجية جديدة.

https://www.elbalad.news/5838802

المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: كل المراكز تمت بسواعد المتعافين


وأضاف مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، خلال مداخلة هاتفية  مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن كل المراكز تمت بسواعد المتعافين، حيث أنه يتم تقديم خدمات تأهيل نفسي وتمكين اقتصادي، مؤكداً أنه يتم إتاحة قروض للمتعافين لإنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

وأشار  المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى، أنه تم تقديم خدمات لأكثر من 82 ألف مريض إدمان على مستوى محافظات الجمهورية ، و ذلك خلال الـ6 أشهر الماضية، منهم أكثر 7 آلاف مريض داخل المناطق المطورة، لافتاً إلى أن حب الاستطلاع والتجربة من أبرز الأسباب الدافعة للتعاطي.

 

 

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