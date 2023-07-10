قبل قمة الناتو.. تركيا وأمريكا تبحثان مسألة توسيع الحلف

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيًا مسألة توسع حلف الناتو.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ناقش فيدان وبلينكن توسيع حلف شمال الأطلسي قبل قمة الناتو في ليتوانيا المقرر عقدها غدًا الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلًا عن وزارة الخارجية التركية.

ولم تصدق تركيا والمجر بعد على انضمام السويد إلى التحالف.

من جانبه، من المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، لبحث انضمام السويد إلى حلف الناتو عشية قمة الحلف السنوية.

وحسب وكالة “فرانس برس”، نظم هذا الاجتماع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، الذي يأمل بأن توافق أنقرة على انضمام ستوكهولم إلى الناتو.

ويسعى ستولتنبرج إلى أن تظهر الدول الـ31 الأعضاء في الحلف جبهة موحدة ضد روسيا، موضحًا أنه "من الممكن" الحصول في ليتوانيا على "قرار إيجابي" من تركيا لانضمام ستوكهولم.

من جهته، وعد أردوغان باتخاذ "القرار الأفضل، أيا يكن"، في إشارة إلى أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.