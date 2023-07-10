استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال غرب رام الله

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية دير نظام شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب بلال إبراهيم قدح - 33 عامًا - برصاص جنود الاحتلال المتمركزين عند الحاجز المقام على المدخل الجنوبي للقرية.

وذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، منعت قوات الاحتلال المواطنين من الاقتراب من محيط المكان، كما منعت الإسعاف وطواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه وإنقاذه وتركته مُلقى على الأرض.

