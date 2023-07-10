20 فعالية فنية وثقافية بالقاهرة والإسكندرية فى مهرجان الأوبرا الصيفى خلال يوليو

تعيد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر اطلاق فعاليات المهرجان الصيفى خلال شهر يوليو والذى يشهد 20 حفلا تقام على 7 مسارح بالقاهرة والإسكندرية ( المكشوف - الكبير - الجمهورية - معهد الموسيقى العربية - سيد درويش " اوبرا الإسكندرية " - اوبرا دمنهور والمسرح الرومانى بمدينة الثغر) .

وقال رئيس الأوبرا إن الفعاليات تتضمن عروضا لمجموعة من النجوم والفرق الشهيرة والواعدة مشيرا لى أن المسرح المكشوف يستضيف أمسيات لكل من فريق ستوديو العاصمة التابع لكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ، فرقة منيب التراثية بقيادة فتحى أحمد منيب، المطربة مى كمال والمطرب أحمد على الحجار وفرقتهما ، فرقة أنامل شرقية بقيادة عازفة الهارب الدكتورة منال محى الدين ، المطربة نوران أبو طالب وفرقتها وعازف البيانو والمؤلف الموسيقى هشام خرما وفرقته ، وتابع انه يقام على المسرح الكبير احتفالية دار الأوبرا بالسنة الهجرية الجديدة وتحييه فرقة الإنشاد الدينى ، حفل لطلاب مركز تنمية المواهب، والاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وأوضح أن مسرح الجمهورية يشهد حفلا لكورال واوركسترا بوليفيا بالإضافة إلى ليلتين لعرض لحظة لفرقة الرقص المسرحى الحديث وليلتين لعرض النداهة لفرقة فرسان الشرق، وأضاف أن مركز تنمية المواهب يقدم حفلا على مسرح معهد الموسيقى العربية، لافتا أن مسرح سيد درويش يحتضن حفلين لكل من فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية وأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محيى الدين ، هذا الى جانب أربعة حفلات بالمسرح الرومانى بالإسكندرية لكل من نجوم الأوبرا للموسيقي العربية ، فرقة كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو علي شرف، النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم ، والمغنية نسمة محجوب وفرقتها وحفل بمسرح اوبرا دمنهور بمناسبة اليوم العالمى للبيئة .

وأكد رئيس الأوبرا أنه جار حاليا الاستعدادات لعقد فعاليات الدورة 31 ممهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى يعد الأعرق بين مهرجانات الأوبرا واحد أهم النوافذ الفنية لجمهور القاهرة، لافتًا إلى أن هذه الدورة تقام على مدار 15 يوما متصلة فى الفترة من 17 حتى 31 أغسطس وتضم أكثر من 30 حفلا لمجموعة من نجوم الموسيقى والغناء والفرق الفنية الجادة.