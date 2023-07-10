عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

20 فعالية فنية وثقافية بالقاهرة والإسكندرية فى مهرجان الأوبرا الصيفى خلال يوليو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعيد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر اطلاق فعاليات المهرجان الصيفى خلال شهر يوليو والذى يشهد 20 حفلا تقام على 7 مسارح بالقاهرة والإسكندرية ( المكشوف - الكبير - الجمهورية - معهد الموسيقى العربية - سيد درويش " اوبرا الإسكندرية " - اوبرا دمنهور والمسرح الرومانى بمدينة الثغر) .

وقال رئيس الأوبرا إن الفعاليات تتضمن عروضا لمجموعة من النجوم والفرق الشهيرة والواعدة مشيرا لى أن المسرح المكشوف يستضيف أمسيات لكل من فريق ستوديو العاصمة التابع لكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ، فرقة منيب التراثية بقيادة فتحى أحمد منيب، المطربة مى كمال والمطرب أحمد على الحجار وفرقتهما ، فرقة أنامل شرقية بقيادة عازفة الهارب الدكتورة منال محى الدين ، المطربة نوران أبو طالب وفرقتها وعازف البيانو والمؤلف الموسيقى هشام خرما وفرقته ، وتابع انه يقام على المسرح الكبير احتفالية دار الأوبرا بالسنة الهجرية الجديدة وتحييه فرقة الإنشاد الدينى ، حفل لطلاب مركز تنمية المواهب، والاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وأوضح أن مسرح الجمهورية يشهد حفلا لكورال واوركسترا بوليفيا بالإضافة إلى ليلتين لعرض لحظة لفرقة الرقص المسرحى الحديث وليلتين لعرض النداهة لفرقة فرسان الشرق، وأضاف أن مركز تنمية المواهب يقدم حفلا على مسرح معهد الموسيقى العربية، لافتا أن مسرح سيد درويش يحتضن حفلين لكل من فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية وأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محيى الدين ، هذا الى جانب أربعة حفلات بالمسرح الرومانى بالإسكندرية لكل من نجوم الأوبرا للموسيقي العربية ، فرقة كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو علي شرف، النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم ، والمغنية نسمة محجوب وفرقتها وحفل بمسرح اوبرا دمنهور بمناسبة اليوم العالمى للبيئة .

وأكد رئيس الأوبرا أنه جار حاليا الاستعدادات لعقد فعاليات الدورة 31 ممهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى يعد الأعرق بين مهرجانات الأوبرا واحد أهم النوافذ الفنية لجمهور القاهرة، لافتًا إلى أن هذه الدورة تقام على مدار 15 يوما متصلة فى الفترة من 17 حتى 31 أغسطس وتضم أكثر من 30 حفلا لمجموعة من نجوم الموسيقى والغناء والفرق الفنية الجادة.

دار الاوبرا المصرية الدكتور خالد داغر فعاليات المهرجان الصيفى المسرح المكشوف فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

خالد الغندور يعترف بقصة حب قديمة مع فنانة .. وردّ صادم منها

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

ترشيحاتنا

الوزراء الفلسطيني يرد على قرار "الكابينت الإسرائيلي" بشأن منع انهيار السلطة

شركة صينية كبرى تعتزم ضخ استثماراتها في الهيدروجين الأخضر بمصر

وزير العمل يسلم 1.2 مليون جنيه بشيكات لورثة العمالة غير المنتظمة.. صور

المشعَجلي مهنة حكومية انقرضت.. فما قصتها؟

بعد تصريحات عميد القلب.. جدل بين شعبان ومنتصر عن فوائد المشي للمساجد

رئيس مجلس النواب يشيد بمشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورد أحمر وهدية وفلوس.. شاب يحتفل بالطلاق بطريقة غريبة| شاهد

سعر فستان نانسي عجرم في قبرص يثير الجدل| رقم خرافي

سر محلات الكباب.. طريقة عمل الكفتة المشوية

فعلت هذا التصرف.. أم العريس تمنع عروسين من ارتداء الشبكة| شاهد

فيديو

معتزة بدور معملتش غيره| انتصار تثير الجدل بالهجوم على لقاء الخميسي.. فيديو

قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ