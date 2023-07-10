عرضت قناة القاهرة الإخبارية، بثا مباشرا لـ انطلاق الحوار الاستراتيجي الخليجي ـ الروسي.

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، اجتماعا وزاريا في العاصمة الروسية موسكو، للحوار بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن هذا الاجتماع الوزاري السادس من نوعه، ويهدف إلى توسيع التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة وروسيا الاتحادية.



وأعلن وزير الخارجية الروسي في وقت سابق أن الاجتماع الوزاري السادس مع دول مجلس التعاون الخليجي يعقد في موسكو.



وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن اجتماع اليوم سيناقش مواضيع مدرجة على جدول الأعمال تهدف إلى زيادة التعاون المشترك من جهة، وتوفير فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية من جهة أخرى.

وقال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في تصريحات سابقة إن توقيع الجانبين على مذكرة التفاهم للحوار الإستراتيجي في شهر نوفمبر عام 2011، كان دلالة على سعي الجانبين نحو المضي قدما لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين على كافة الأصعدة والمجالات.