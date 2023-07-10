مصرع 10 من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية في غارة أمريكية بالصومال

أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، اليوم الإثنين، أنها شنت 3 غارات جوية استهدفت أعضاء من حركة الشباب الإرهابية في الصومال.

وأوضح بيان صادر عن السلطات الأمريكية، أن تلك العملية جاءت بناءً على طلب من الحكومة الصومالية بعد معركة بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة الشباب في منطقة أفمدو في إقليم جوبا السفلي في جنوب الصومال.

وأشار البيان إلى أن 10 من عناصر حركة الشباب قتلوا في الغارة الجوية.

وتأتي الغارة الجوية الأمريكية بالتزامن مع إعلان الحكومة الفيدرالية الصومالية أن المواجهات التي دارت بين قواتها ومقاتلي الشباب في أفادت أسفرت عن مصرع 40 شخص من المقاتلين.