العسومي: البرلمان العربي يقود دبلوماسية لتعزيز حضوره على المستويات الإقليمية والدولية كافة

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن الدبلوماسية البرلمانية التي يقودها البرلمان العربي تستهدف تعزيز حضوره على كافة المستويات العربية والإسلامية والدولية، بما يخدم القضايا العربية ويدافع عنها أمام كافة المحافل الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال تنزيلا نارباييفا رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي لرئيس البرلمان العربي، الذي يزور العاصمة الأوزبكية طشقند، تلبيةً لدعوته لعقد مباحثات ثنائية مع المسؤولين في أوزبكستان، وكذلك المشاركة كمراقب دولي في الانتخابات الرئاسية المبكرة في أوزبكستان، كنتيجة للتعديلات الدستورية التي شهدتها البلاد مؤخراً.

وخلال اللقاء، أشاد "العسومي" بالإصلاحات الدستورية التي شهدتها أوزبكستان مؤخرا، والتي تعزز من مسيرة التطور الديمقراطية في البلاد، مضيفا أن هذه الإصلاحات والانتخابات الرئاسية المبكرة التي تشهدها أوزبكستان، تؤكد حرص القيادة السياسية على تمكين الشعب الأوزبكي من التعبير عن رأيه وممارسة حقوقه الدستورية، وهو ما جعل أوزبكستان تمثل نموذجا يحتذى به في التطور الديمقراطي في منطقة آسيا الوسطى.

كما أكد "العسومي" حرص البرلمان العربي على تفعيل كافة أوجه التعاون مع البرلمان في جمهورية أوزبكستان، ومن بينها تنظيم النسخة الأولى من منتدى النساء العرب والمسلمات، المتوقع عقدها بالتعاون بين الجانبين في القريب العاجل في مدينة سمرقد الأوزبكية، والذي من المتوقع أن يكون له دور كبير في نصرة قضايا المرأة في الدول العربية والإسلامية والاهتمام بحقوقها.

ومن جانبها، أشادت رئيسة مجلس الشيوخ في أوزبكستان بالدبلوماسية البرلمانية التي يقودها رئيس البرلمان العربي، مضيفة أن النشاطات الخارجية الكثيفة والمتنوعة التي يقوم بها الرئيس "العسومي" على كافة المستويات، جعلت البرلمان العربي محل تقدير من كافة الأطراف الإقليمية والدولية، ومكنت البرلمان العربي من بناء شبكة علاقات برلمانية دولية متعددة الأطراف في مجال الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدة في هذا السياق حرصها على استثمار التعاون المتنامي مع البرلمان العربي لخدمة قضايا الدول العربية والإسلامية، من خلال تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية على كافة المستويات.