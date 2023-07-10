عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| خالد الغندور يعترف بقصة حب قديمة مع فنانة.. والأرصاد تكشف عن حقيقة تعرض مصر لارتفاع كبير في درجات الحرارة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

خالد الغندور يعترف بقصة حب قديمة مع فنانة.. وردّ صادم منها
أكد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه شخص مستفز، ولكن لا ينفسن على أحد، وأنه شخصية صريحة.


الأرصاد تكشف عن حقيقة تعرض مصر لارتفاع كبير في درجات الحرارة
نفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، ما تردد بشأن «الأسبوع الأعلى في درجات الحرارة»، حيث تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وتصل إلى 45 مئوية، ومع نهاية الأسبوع ستكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، بنحو درجة إلى 2 فقط، وبانتها الأسبوع تعود درجات الحرارة لتسجل 36 مئوية، والحرارة المحسوسة تصل لـ38 مئوية.


رئيس هيئة تنمية الصعيد: ندعم المرأة اقتصاديا ونوفر فرص عمل لها
قال المهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن للمرأة المصرية دورا كبيرا فى تحقيق التنمية الإجتماعية والاقتصادية، وهذا ظهر منذ فجر التاريخ، وصولا إلي الإنجازات التي حققتها ثورة 30 يونيو لصالح المرأة.


آخر تحركات الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 10_7_2023|فيديو
قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأثنين 10 - 7-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره أحمد حمدي.


انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 10_7_2023|فيديو
عرض برنامج صباح البلد، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأثنين  10-7-2023، و المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي ، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.


يقلل ضغط الدم.. استشاري تكشف فوائد وأضرار التين الشوكي حال الإكثار منه
قدمت الدكتورة هبة عصام، استشاري التغذية، الفوائد والكميات المسموحة من تناول التين الشوكي، قائلة: أنه فى حال تناول أى طعام بكميات كبيرة، فمن الممكن جدا أن تؤذي الجسم.


عمرو أديب : عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك لأنه لا يصلح
أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك قرار بعزل المستشار مرتضى منصور، من رئاسة نادي الزمالك لـ المرة الثانية، موضحًا :" كنت فاكر أنه قرار العزل الأول نهائي".


تحذير عاجل| الأرصاد توجه رسالة بشأن حالة البحار والأمواج.. فيديو
أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك اضطراب بحركة الملاحة بالبحر المتوسط، وأن المناطق التي بها بحار معرضة لـ أمواج وسرعت رياح تصل لـ 70كيلو على الساعة، وارتفاع الأمواج بين 2.5 لـ 3.5 متر.


تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين.. فيديو
عرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولي، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين 10 يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات.

برامج التوك شو خالد الغندور الأرصاد درجات الحرارة رئيس هيئة تنمية الصعيد حركات الدولار اسعار الذهب التين الشوكي عمرو أديب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

تفاصيل جديدة عن مفاوضات الأهلي لشراء عقد مصطفي فتحي

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

ترشيحاتنا

أزهق روحها طمعاً في مال الأيتام| حبل المشنقة ينتظر قاتل “سيدة الخير” بالبحيرة.. اعترافات صادمة

هل يجوز أكل اللحوم المستوردة؟.. 3 ضوابط شرعية توضحها الإفتاء

روسيا: مستعدون لتلبية احتياجات الشركاء العرب من الحبوب

44 درجة مئوية.. موجة حر شديدة تضرب إسبانيا

شروط رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب .. تعرف عليها

بضربة واحدة.. طوربيد نووي روسي يهدد بتدمير نيويورك ونيو جيرسي بـ أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بتوافق| ماذا قالت إيناس مكي عن عبلة كامل وسبب اختفائها؟

احذر هذا الطبق على المائدة.. يسبب أمراضا خطيرة

بالدموع .. مصطفى قمر يشيع جثمان عمته في الإسكندرية | شاهد

بعد ظهور تطبيق ثريدز…ماذا يفعل إدمان السوشيال ميديا بصحتك ؟ مفاجأة

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ