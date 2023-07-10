أخبار التوك شو| خالد الغندور يعترف بقصة حب قديمة مع فنانة.. والأرصاد تكشف عن حقيقة تعرض مصر لارتفاع كبير في درجات الحرارة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

خالد الغندور يعترف بقصة حب قديمة مع فنانة.. وردّ صادم منها

أكد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه شخص مستفز، ولكن لا ينفسن على أحد، وأنه شخصية صريحة.



الأرصاد تكشف عن حقيقة تعرض مصر لارتفاع كبير في درجات الحرارة

نفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، ما تردد بشأن «الأسبوع الأعلى في درجات الحرارة»، حيث تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وتصل إلى 45 مئوية، ومع نهاية الأسبوع ستكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، بنحو درجة إلى 2 فقط، وبانتها الأسبوع تعود درجات الحرارة لتسجل 36 مئوية، والحرارة المحسوسة تصل لـ38 مئوية.



رئيس هيئة تنمية الصعيد: ندعم المرأة اقتصاديا ونوفر فرص عمل لها

قال المهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن للمرأة المصرية دورا كبيرا فى تحقيق التنمية الإجتماعية والاقتصادية، وهذا ظهر منذ فجر التاريخ، وصولا إلي الإنجازات التي حققتها ثورة 30 يونيو لصالح المرأة.



آخر تحركات الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 10_7_2023|فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأثنين 10 - 7-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره أحمد حمدي.



انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 10_7_2023|فيديو

عرض برنامج صباح البلد، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأثنين 10-7-2023، و المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي ، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.



يقلل ضغط الدم.. استشاري تكشف فوائد وأضرار التين الشوكي حال الإكثار منه

قدمت الدكتورة هبة عصام، استشاري التغذية، الفوائد والكميات المسموحة من تناول التين الشوكي، قائلة: أنه فى حال تناول أى طعام بكميات كبيرة، فمن الممكن جدا أن تؤذي الجسم.



عمرو أديب : عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك لأنه لا يصلح

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك قرار بعزل المستشار مرتضى منصور، من رئاسة نادي الزمالك لـ المرة الثانية، موضحًا :" كنت فاكر أنه قرار العزل الأول نهائي".



تحذير عاجل| الأرصاد توجه رسالة بشأن حالة البحار والأمواج.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك اضطراب بحركة الملاحة بالبحر المتوسط، وأن المناطق التي بها بحار معرضة لـ أمواج وسرعت رياح تصل لـ 70كيلو على الساعة، وارتفاع الأمواج بين 2.5 لـ 3.5 متر.



تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين.. فيديو

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولي، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين 10 يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات.