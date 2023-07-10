الأرصاد تكشف عن حقيقة تعرض مصر لارتفاع كبير في درجات الحرارة

نفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، ما تردد بشأن «الأسبوع الأعلى في درجات الحرارة»، حيث تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وتصل إلى 45 مئوية، ومع نهاية الأسبوع ستكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، بنحو درجة إلى 2 فقط، وبانتها الأسبوع تعود درجات الحرارة لتسجل 36 مئوية، والحرارة المحسوسة تصل لـ38 مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القناة الأولى»، أنّ الطقس اليوم حار رطب نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وخلال فترات الليل تنخفض درجات الحرارة، ويستمر الانخفاض حتى الصباح الباكر.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الارتفاع في نسب الرطوبة بشكل كبير، يشعر بارتفاع درجات الحرارة، محذّرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، ومن الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 4 عصرا، حيث يؤثر منخفض الهند الموسمي على الطقس، في شهري يوليو وأغسطس.

وأكدت غانم، أنّ البحر الأحمر مؤهل لأعمال الصيد والملاحة، لكن المدن المطلة على البحر الأحمر تشهد درجات الحرارة مرتفعة خلال فترات النهار، حيث تكون بين 38 و40 درجة مئوية، لذلك يجب الحذر من الأجواء شديدة الحرارة فترات النهار، ولكن الملاحة البحرية قائمة والبحر مؤهل لجميع أعمال الصيد والملاحة.

